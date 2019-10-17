Все разделы
Укр / Рус

Мораторий на проверки, лимиты для ФОПов, кассовые аппараты: Зеленский дал задание Кабмину

Четверг, 17 октября 2019, 17:25

Президент Владимир Зеленский поручил ввести двухлетний мораторий на проведение проверок ФОПов по соблюдению ими порядка применения кассовых аппаратов.

Соответствующий указ №761/2019 был опубликован на сайте президента.

Зеленский также приказал создать координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и привлечь в нее представителей общественных организаций в сфере малого бизнеса.

Созданный совет будет работать над будущими законопроектами для ФОПов.

Глава государства также поручил упростить условия и критерии отнесения физических лиц-предпринимателей в первую группу упрощенной системы налогообложения.

"В частности путем установления большего размера предельного объема их дохода в течение календарного года, предоставления им права использовать труд наемных лиц, а также расширение перечня видов деятельности, которые могут осуществляться такими субъектами хозяйствования", - говорится в указе.

Отмечается, что мораторий на проверки не коснется рисковых категорий с высокорентабельной деятельностью.

Также отмечается о необходимости упростить процедуру регистрации РРО через интернет и обеспечить активную разъяснительную работу по этому поводу.

Отдельно президент обязал правительство с 1 января 2020 года дать возможность налогоплательщикам тестировать бесплатное программное обеспечение при осуществлении расчетных операций и обеспечить активную разъяснительную работу по этому поводу.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Зеленский ФЛП

powered by lun.ua
Материалы по теме
Президент подписал закон о "сплите" 16 октября 2019, 16:48
Зеленский подписал закон о защите прав потребителей финуслуг 16 октября 2019, 16:33
"ФОПы" наставивают на ветировании законопроектов о кассовых аппаратах 16 октября 2019, 13:02
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!