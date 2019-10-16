Новости 16 октября: курс гривни, нелегальный игорный бизнес, новый Google Pixel

О курсе гривни. Международный валютный фонд обновил свой прогноз по курсу доллара по отношению к гривне до конца 2019 года и на последующие годы. МВФ ожидает, что по итогам этого года доллар будет стоить в среднем 26,75 гривни, в 2020 - 27,72 гривни, в 2021 - 28,7 гривни.

О штрафе компании Ахметова. Антимонопольный комитет за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции оштрафовал ООО "Корум Украина" (из группы СКМ Рината Ахметова) на 53 миллиона гривен.

О нелегальном игорном бизнесе. Глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев заявил, что если через три месяца после принятия закона об игорном бизнесе не будут закрыты нелегальные игорные точки, то власть не прошла тест.

О новом Google Pixel. Google показала смартфон Pixel 4 с двойной камерой и функцией распознавания лицом, ультрабук Pixelbook и обновленные беспроводные наушники Pixel Buds.

О цене на газ. В октябре цена на природный газ для нужд населения снизилась на 4,9% по сравнению с сентябрем и составит 4 272,76 гривен за тысячу кубометров.

О приватизации Центрэнерго. Суд отказал в удовлетворении жалоб кредиторов ПАО "Центрэнерго" на решение другого суда о закрытии дела о банкротстве компании, это позволит начать процедуру ее приватизации.

О ликвидации банка Курченко. В Фонде гарантирования вкладов физических лиц сообщили о завершении процедуры ликвидации "Брокбизнесбанка", который принадлежал беглому украинскому олигарху Сергею Курченко.

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