"Брокбизнесбанк" Курченко ликвидирован
В Фонде гарантирования вкладов физических лиц сообщили о завершении процедуры ликвидации "Брокбизнесбанка", который принадлежал беглому украинскому олигарху Сергею Курченко.
Об этом ФГВФЛ сообщили на своем сайте.
В сообщении отмечается, что Фонд гарантирования продал все имущество и активы "Брокбизнесбанка", а за вырученные средства погасил долги его кредиторов.
"Согласно статье 52 Закона Украины требования кредиторов к банку, которые не были удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора "Брокбизнесбанка" прекращены", - сообщают в Фонде гарантирования.
Напомним:
11 февраля Фонд гарантирования провел "голландский" аукцион по продаже пула активов Брокбизнесбанка балансовой стоимостью 23,6 миллиарда гривень. Покупателей не нашлось, хотя стартовая цена была 1,28 миллиарда гривень, а в ходе торгов она снижалась до 257 миллионов гривень (1% от балансовой стоимости).
Ликвидация Брокбизнесбанка началась в июне 2014 года. На конец января 2019 вкладчикам банка в пределах гарантийной суммы было выплачено 2,6 млрд грн. Общая сумма акцептованных требований кредиторов Брокбизнесбанка превышает 11,2 млрд грн, из которых фондом удовлетворено 985,5 млн грн.
Поступления от продажи активов банка с начала ликвидации составляют 694,7 млн грн. Преимущественно - это поступления от реализации кредитов и недвижимости.
В Фонде гарантирования рассказывали, что обеспечением под часть кредитного портфеля Брокбизнесбанка (на 8 млрд грн) были товары в обороте - газ и топливо в трубопроводах.
Также Фонд уточнял, что 95% кредитного портфеля банка не обслуживалось или является проблемным; 78% корпоративного кредитного портфеля - выданные юрлицам, связанным с бывшим владельцем банка; по многим сделкам отсутствуют оригиналы договоров; в общем, чуть менее 80% кредитного портфеля юрлиц является беззалоговым или с "мусорным" обеспечением.
В 2018 году ФГВФЛ подал иск к бывшим акционерам и топ-менеджерам Брокбизнесбанка на 8,9 млрд грн.
Напомним, Антимонопольный комитет наложил штраф в 15 миллионов гривень на беглого украинского олигарха Сергея Курченко.
Управление финансовых расследований Миндоходов выявило причастность должностных лиц "Брокбизнесбанка" до "отмывания" средств на сумму свыше 50 миллионов гривень.
Экономическая правда
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