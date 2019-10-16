"Брокбизнесбанк" Курченко ликвидирован

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц сообщили о завершении процедуры ликвидации "Брокбизнесбанка", который принадлежал беглому украинскому олигарху Сергею Курченко.

Об этом ФГВФЛ сообщили на своем сайте.

В сообщении отмечается, что Фонд гарантирования продал все имущество и активы "Брокбизнесбанка", а за вырученные средства погасил долги его кредиторов.

"Согласно статье 52 Закона Украины требования кредиторов к банку, которые не были удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора "Брокбизнесбанка" прекращены", - сообщают в Фонде гарантирования.

Напомним:

11 февраля Фонд гарантирования провел "голландский" аукцион по продаже пула активов Брокбизнесбанка балансовой стоимостью 23,6 миллиарда гривень. Покупателей не нашлось, хотя стартовая цена была 1,28 миллиарда гривень, а в ходе торгов она снижалась до 257 миллионов гривень (1% от балансовой стоимости).

Ликвидация Брокбизнесбанка началась в июне 2014 года. На конец января 2019 вкладчикам банка в пределах гарантийной суммы было выплачено 2,6 млрд грн. Общая сумма акцептованных требований кредиторов Брокбизнесбанка превышает 11,2 млрд грн, из которых фондом удовлетворено 985,5 млн грн.

Поступления от продажи активов банка с начала ликвидации составляют 694,7 млн грн. Преимущественно - это поступления от реализации кредитов и недвижимости.

В Фонде гарантирования рассказывали, что обеспечением под часть кредитного портфеля Брокбизнесбанка (на 8 млрд грн) были товары в обороте - газ и топливо в трубопроводах.

Также Фонд уточнял, что 95% кредитного портфеля банка не обслуживалось или является проблемным; 78% корпоративного кредитного портфеля - выданные юрлицам, связанным с бывшим владельцем банка; по многим сделкам отсутствуют оригиналы договоров; в общем, чуть менее 80% кредитного портфеля юрлиц является беззалоговым или с "мусорным" обеспечением.

В 2018 году ФГВФЛ подал иск к бывшим акционерам и топ-менеджерам Брокбизнесбанка на 8,9 млрд грн.

Напомним, Антимонопольный комитет наложил штраф в 15 миллионов гривень на беглого украинского олигарха Сергея Курченко.

Управление финансовых расследований Миндоходов выявило причастность должностных лиц "Брокбизнесбанка" до "отмывания" средств на сумму свыше 50 миллионов гривень.

Экономическая правда