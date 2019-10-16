СЕО Satalia Даниэль Хульм: Супеpинтеллект может быть последним, что создаст человечество

Как искусственный интеллект повышает прибыльность бизнеса, в чем риски его использования правительствами и что делать менее развитым странам, которые проигрывают гонку технологий. (укр)

Молодий стильний чоловік заходить у конференц-зал одного з готелів Одеси, усміхається й енергійно тисне руки журналістам. Дві години тому його літак приземлився в Україні, а ще через кілька годин йому знову потрібно в аеропорт на наступний рейс.

Це буде восьмий переліт за тиждень, однак виконавчий директор британської компанії Satalia Даніель Хульм не виглядає втомленим — це його звичний робочий ритм.

Його компанія впроваджує технології штучного інтелекту (ШІ), які допомагають вирішити проблеми бізнесу, вдосконалити організаційну структуру підприємств.

В Україну він приїхав на запрошення групи IСU для участі в Odesa Demo Day в рамках Українського фінансового форуму.

ЕП поговорила з ним про те, як технології ШІ підвищують прибутковість бізнесів, у чому ризики їх використання урядами і коли може з'явитися суперінтелект.

— Із штучним інтелектом пов'язано багато страхів. Кажуть, що він замінить низку професій, нападе на людину...

— Будь-яка технологія може бути використана і для добра, і для зла. Зараз ми використовуємо штучний інтелект для того, щоб зробити наші бізнес-процеси більш ефективними.

Основні цілі використання ШІ — збільшити обсяги продажів, покращити постачання, отримати більше віддачі від працівників. Технології штучного інтелекту постійно вдосконалюються для вирішення цих завдач. Основна мета штучного інтелекту сьогодні — підвищити продуктивність людства та збільшити ВВП.

Допоки ця мета залишатиметься незмінною, компанії використовуватимуть ці технології для отримання від людей максимуму і для збільшення прибуткку. Однак варто було б думати не лише про короткострокові вигоди, а й про довгострокову перспективу.

Потрібно бути готовим до того, що рано чи пізно можуть статися дві речі.

Перша — штучний інтелект замінить людей на певних робочих місцях і глобальна економіка не буде до цього готова.

Друга — з кожним роком технології ШІ стають розумнішими, і в певний момент може з'явитися супертехнологія, розумніша за все людство. Можливо, це буде останнє, що створить людство.

Можливо, це буде його найкращий витвір, який нас усіх знищить. Питання не в технології, а в меті, яку ми перед нею ставимо.

Поки що ми використовуємо штучний інтелект для збільшення прибутку. Щоб змінилася роль ШІ, людство має поставити перед ним більш глобальну ціль.

фото ICU

— Які технології користуються попитом для збільшення продуктивності? Як ваші клієнти їх використовують?

— Мої клієнти зацікавлені в максимальних продажах при мінімальних видатках. Деякі хочуть збільшити прибуток, деякі — зберегти його на тому ж рівні, але всі хочуть скоротити видатки.

Є два типи технологій. Перший — коли ШІ може ухвалювати рішення замість людини. Другий — більш простий — коли технологія розпізнає задані параметри об'єктів.

Наша компанія фокусується на технологіях, які ухвалюють правильні рішення, і ці рішення допомагають компаніям скоротити видатки.

Один з наших клієнтів — PwC. У Великобританії штат PwC сягає 5 тис працівників. Питання в тому, як розподілити людей по проектах для максимально ефективної роботи і максимізації прибутку компанії. Це складна математична задача.

Технологія зіставляє низку факторів та характеристик і допомагає ідеально розподілити працівників по проектах. Такий розподіл дозволяє уникнути людського, суб'єктивного фактору при ухваленні рішень.

— Як використання технологій ШІ впливає на штат компаній? Якщо технологія повністю або частково замінює функції HR, то компанія звільняє працівників з підбору кадрів?

— У PwC людей з HR не було звільнено, але вони більше не виконували рутинну роботу і змогли зосередитися на більш стратегічних завданнях.

Ця технологія може легко використовуватися для скорочення штату, але Satalia працює з компаніями, які не ставлять перед собою таку мету. Ми працюємо з компаніями, які хочуть збільшити свій прибуток і зберегти робочі місця.

фото ICU

— Хто ще є серед ваших відомих клієнтів?

— Один з наших клієнтів — мережа супермаркетів Tesco. За допомогою технологій штучного інтелекту вони вдосконалили мережу поставок. Вони використали ШІ для підрахунку часу на доставку товару в різні точки й оптимізували маршрути, щоб "витиснути" максимум із своїх водіїв.

Такого результату вдалося досягти за допомогою використання технології розпізнавання та аналізу наявних ресурсів і технологій, здатних ухвалювати рішення про найкращий маршрут.

— Як швидко компанія може відчути ефект від використання технологій ШІ? Як це позначається на її прибутковості?

— PwC на 25% скоротила час, який працівники витрачали на переїзди до клієнтів. Працівники змогли використовувати цей додатковий час на навчання та вирішення інших завдань. Це дозволило їм зекономити мільйони фунтів стерлінгів.

Якщо вдосконалити логістику вантажних перевезень морем хоча б на 1%, це дозволить зберегти мільйони фунтів. (Даніель дивиться у вікно і показує на вантажний корабель у морі.) Loading...

— Як технології ШІ може використовувати держава?

— Держава також потребує вирішення логістичних проблем. Урядам, приміром, потрібно постійно вирішувати, що і де краще побудувати. Хоча в такій країні як Китай технології використовуються для маніпулювання людьми.

— Ви маєте досвід роботи з урядами?

— Ще ні, але якщо ми працюватимемо з урядами, то будемо з великою обережністю обирати проекти.

Зараз я зосереджений на підвищенні продуктивності компаній заради зростання ВВП. Є ризик, що уряди, які почнуть застосовувати ці технології, сконцентрують на собі максимальну кількість влади, ресурсів, грошей і це ще більше посилить соціальну нерівність.

— Великі корпорації можуть переслідувати таку ж ціль.

— Так. Велика компанія — це певною мірою агент уряду. Вона отримує прибуток, платить податки і таким чином підсилює свій уряд. На мій погляд, усі мають співпрацювати та отримувати вигоду. Одні не повинні багатіти за кошт інших. Усі народжуються вільними і повинні мати рівні можливості.

— Як на мене, це ідеальна і не надто реалістична картина. Вам так не здається?

— Якщо технології штучного інтелекту використовувати правильно, то можна уникнути суперконцентрації грошей і ресурсів в одних руках.

— Чи пропонували вам уряди інших країн працювати на них?

— Ні. Я більше вірю в роботу з корпораціями. Мені подобається робити корпорації прозорішими, а їх цілі — більш позитивними. Особисто я консультую з певних питань уряди Великобританії та Дубаю.

фото ICU

— З яких питань?

— До 2070 року Дубай хоче створити найщасливіше місто на Землі. Уже зараз це дуже комфортне місто, оскільки в ОАЕ є доступ до значних фінансових та природних ресурсів. Країнам, у яких нема доступу до таких ресурсів, дуже важко конкурувати з ОАЕ.

— Візьмімо Росію. Вона теж має доступ до енергетичних ресурсів.

— Володимир Путін недавно сказав: "Хто володіє штучним інтелектом, той володіє світом". Мені здається, що Росія не думає стратегічно. Вона живе сьогоднішнім днем. Знаєте, навряд чи мета Росії — зробити щасливішим свій народ.

— А яка мета в уряду Великобританії?

— Він намагається побудувати кращу інфраструктуру. Зараз дуже популярна концепція smart-city, багато хто заявляє про використання технологій штучного інтелекту в міській інфраструктурі, але насправді це не зовсім так.

Наведу приклад. Уявіть майбутнє. Я їду у своїй машині без водія на важливу зустріч. Я запізнююсь. Машина із штучним інтелектом знає, що моя зустріч важлива. Що робить штучний інтелект? Він пропонує водіям певну плату. Водії розступаються, я отримую можливість їхати швидко. Це один сценарій. Можливі й інші.

Один з наслідків — починає діяти принцип: "Хто багатий, той у виграші".

Інший варіант: штучний інтелект володіє повною картиною, він розуміє, чия зустріч насправді важлива, і пропускає саме цього водія. Тоді я залишаюся стояти в черзі і плата мені не допомагає.

— Лідерами в розробці технологій ШІ є США, ОАЕ, Китай. Що буде з країнами, які не зможуть їх наздогнати?

— Це одна з найважливіших проблем. Розвинені та багаті країни будуть ще більше розвиватися і багатіти. Інші країни не зможуть їх наздогнати. Звісно, із запровадженням ШІ буде втрата робочих місць.

Інші можливі наслідки — люди боротимуться з машинами, конкуруватимуть з машинами. Одне з рішень, які деякі уряди уже намагалися впровадити, — базовий дохід. Однак поки ефект від цього незрозумілий.

Можливий вихід — децентралізація ефекту від штучного інтелекту. Він полягає у тому, що багаті країни за допомогою ШІ можуть створювати точки росту в інших регіонах, щоб зрівняти можливості.

фото ICU

— Країни із слабкими економіками ризикують залишитися виробничими придатками.

— Так, якщо вони не придумають щось радикальне. Приміром, скасувати всі податки, щоб максимальна кількість людей захотіла приїхати працювати в цю країну. Або як Естонія, яка дозволила отримувати електронне громадянство всім охочим.

— Як ви сказали, технології ШІ пов'язані з ризиками. Чи відомі вам страхові випадки від наслідків застосування технологій ШІ? Читай также Как прогрессирует искусственный интеллект: отчет о последних достижениях Разработчик искусственного интеллекта Родни Брукс: как 5G позволит ИИ влиять на демографию и климат Фото будущего. Siri, сделай снимок девушки в купальнике на пляже

— Дивлячись про які технології йде мова. Приміром, є пристрій, який відстежує, як і куди їздить водій. Відповідно, якщо ти хороший водій, вартість страховки знижується, якщо поганий — підвищується.

— Апелюючи до вашого прикладу з швидким приїздом на зустріч: уявімо, що ШІ пропустив когось іншого і ви втратили мільйон доларів.

Як з появою таких випадків змінюватиметься ринок страхування?

— Це нам ще належить побачити. Політики, економісти та філософи світу б'ються над тим, як збалансувати права особистості та суспільства. Усе залежить від того, яку мету поставити перед штучним інтелектом.

— Коли і за яких умов ШІ перетвориться з інструменту вирішення окремих задач у справжній розум?

— Поки що ШІ використовують для вирішення конкретних вузьких завдань. Про перспективи його еволюції експерти сперечаються. Одні говорять, що суперінтелект з'явиться через десять років, інші кажуть, що через тисячу років.

Більшість схиляється до того, що він з'явиться протягом 15-20 років. Є теорія, що суперінтелект вже існує і ми живемо у симуляторі, створеному штучним інтелектом, — нашому Всесвіті (посміхається).