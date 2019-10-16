Facebook отвечает на неудобные вопросы. О подслушивании, просмотре сообщений и использования личных данных

Что на самом деле фейсбук делает с персональными данными и как следит за своими пользователями. Ответы соцсети на 16 вопросов ЭП. (укр)

У стрічці час від часу з'являються новини із заголовками про те, що Facebook стежить за своїми користувачами, підслуховує розмови, щоб таргетувати рекламу, або створює нову криптовалюту, щоб замінити долар.



Що з цього правда, а що "фейк ньюз", які Facebook, до речі, відстежує і блокує, "Економічна правда" запитала безпосередньо у Facebook.



Редакція отримала відповіді на 16 запитань, які її хвилювали, і готова ними поділитися.

Фейсбук збирає інформацію з пошукових запитів, щоб зробити рекламний портрет користувача і таргетувати на нього рекламу? "Пошукові запити, який здійснює користувач, можуть сприяти покращенню методів показу реклами. Проте маркетологи не можуть таргетувати людям оголошення на основі їхнього пошуку. Ми продовжуємо тестувати розміщення оголошень у результатах пошуку Facebook і оцінюємо, чи корисні ці оголошення для людей та компаній, перш ніж вирішити, чи потрібно впроваджувати їх ширше".

Через мікрофон телефона фейсбук підслуховує розмови користувачів та на основі цього формує рекламні оголошення? "Facebook не використовує мікрофон телефона для підслуховування та показу рекламних оголошень або для зміни того, що ви бачите в стрічці новин. Ми показуємо рекламу на основі інтересів людей та іншої інформації профілю — але не того, про що ви говорите. Ми отримуємо доступ до вашого мікрофона лише в тому випадку, якщо ви надали додатку дозвіл і якщо активно використовуєте певну функцію, яка вимагає звуку: запис відео чи використання додаткової функції, яку ми запровадили два роки тому для додавання музики чи іншого аудіо в оновлення статусу (в Україні ця функція поки що не підтримується. — ЕП)."

Фейсбук стежить за пересуванням та зустрічами користувачів, а потім пропонує додати цих людей у друзі, навіть якщо у вас немає спільних знайомих? "Ми не робимо пропозиції долучити когось до друзів, якщо не маємо певних ознак того, що людина, яка бачила пропозицію, та особа, яку пропонують, знають один одного.



"Ви можете їх знати" показує лише людей, яких, як ми думаємо, ви справді можете знати. Ми показуємо вам людей на основі взаємних друзів, інформації про роботу та освіту, груп, у яких ви є учасниками, контактів, які ви імпортували, та багатьох інших факторів. Сюди можна віднести людей, які відвідують ті самі заходи, що і ви".

Фейсбук зберігає абсолютно всю інформацію: номери телефонів та email-адреси, записані до телефонної книги, якщо додаток встановлено на телефон, всі тексти листування у Messenger, усі фото, аудіо і відео, якими користувач обмінюється з друзями чи публікує на своїй сторінці? "Ми прагнемо, щоб люди контролювали свою приватність на наших платформах. Саме тому ми створили політику конфіденційності, яка пояснює, які дані ми збираємо та використовуємо. Ще корисніше, коли люди бачать та керують власною інформацією. Саме тому ми полегшили пошук цих налаштувань". Мається на увазі, що за замовчуванням Facebook справді все це зберігає, проте в налаштуваннях користувач може це змінити.

Фейсбук сканує особисті повідомлення на наявність "образливого контенту"? У Facebook зазначають, що захист повідомлень — пріоритет компанії. "Ми захищаємо спільноту за допомогою автоматизованих систем, ці процеси відбуваються без залучення людей. Наприклад, у Messenger, коли ви надсилаєте фотографію, автоматизовані системи сканують її за допомогою технології відповідності фотографій для виявлення відомих зображень експлуатації дітей. Коли ви надсилаєте посилання, ми перевіряємо їх на наявність шкідливих програм або вірусів. Facebook розробив ці автоматизовані інструменти, щоб ми могли швидко зупиняти образливу поведінку на нашій платформі. Інформація, зібрана при скануванні Messenger, не використовується для реклами".

Фейсбук знає все про телефонні дзвінки та смс користувачів Android? Це неправда. Операційна система Android контролює доступ до даних, якими вона ділиться з програмами на телефонах Android.

Якщо користувач щось знімав за допомогою вбудованої камери Facebook або Messenger, то ці відео зберігаються на серверах, навіть якщо їх не публікували? "Це неправильно, проте ми підозрюємо, що йдеться про помилку, яку ми ідентифікували". Тоді команда Facebook виявила помилку API для фотографій, яка, можливо, вплинула на людей, які використовували логін через Facebook та надавали стороннім додаткам дозвіл на доступ до їх фотографій. Цю проблему було вирішено, проте через цю помилку деякі сторонні програми, можливо, мали доступ до більш широкого набору фотографій, ніж зазвичай, протягом 12 днів між 13 вересня та 25 вересня 2018 року.

Процес боротьби з "фейк-ньюз" суб'єктивний, оскільки остаточне рішення ухвалює людина? "Ми прагнемо боротися з поширенням неправдивих новин у Facebook. Ми використовуємо і технологію, і людський фактор, щоб видалити "фейкові" акаунти, сприяти підвищенню рівня обізнаності людей та руйнувати фінансове стимулювання "спамерів". У деяких країнах ми також працюємо із сторонніми "факт-чекерами", які сертифіковані через International Fact-Checking Network, щоб допомогти визначити недостовірні новини".

Фейсбук приховує зі стрічки публікації з посиланнями, тому посилання на ЗМІ та блоги користувачі залишають "у першому коментарі"? "Дослідження показують, що коли ми користуємося соцмережами для зв'язку з близькими людьми, це може бути корисним для нашого самопочуття. Таким чином, ми відчуваємо себе більш "з'єднаними" та менш самотніми, що корелює з довгостроковим відчуттям щастя та здоров'я. З іншого боку, пасивне читання статей чи перегляд відео — навіть якщо вони розважальні чи інформативні — може не так добре впливати на людей. Виходячи з цього, ми внесли серйозні зміни в структуру Facebook. Facebook був побудований для того, щоб зблизити людей. Одним із способів цього є показ людям важливих дописів їхніх друзів та родичів у стрічці новин. Ми надаємо пріоритет публікаціям, які наштовхують людей на діалог. Для цього ми прогнозуємо, які публікації могли б це зробити і відображатимемо їх у стрічці вище. Це публікації, які надихають на обговорення у коментарях, та публікації, якими ви можете поділитися та відреагувати на них: повідомлення від друга, який шукає поради, новинну статтю або відео, що спонукають до дискусії. Ми також надаємо пріоритет публікаціям друзів та родичів над публічним контентом".

Чим частіше користувач створює дописи в ФБ, тим рідше соцмережа показуватиме їх друзям та підписникам? "Коли ми запустили стрічку новин у 2006 році, було важко передбачити виклик, з яким нам довелося зіткнутися: завелика кількість інформації для сприйняття однією людиною. З того часу понад мільярд людей приєднався до Facebook. Вони діляться потоком інформації щодня. Саме тому пости у стрічці новин класифікуються — щоб люди могли спочатку побачити те, що їх хвилює, і не пропустити важливих повідомлень від своїх друзів. Якщо ранжування стрічки вимкнене, люди не залучаються і закривають Facebook незадоволеними. Отже, одне з головних завдань — правильно ранжувати стрічку. Історії у стрічці новин класифікуються в такому порядку, у якому, як ми вважаємо, вам буде найбільш цікаво їх переглядати. Алгоритми стрічки новин надають пріоритет публікаціям, які, як передбачається, спонукатимуть людей до діалогу. Якщо ви часто обмінюєтеся коментарями з другом, його пости, ймовірно, будуть відображатися вище у вашій стрічці новин, ніж повідомлення від когось, з ким ви ніколи не спілкуєтеся".

Флешмоб #10yearschallenge був запущений Facebook для покращення алгоритмів розпізнавання облич на фото? "Це був "мем", створений користувачем, який став вірусним самостійно. Цю тенденцію розпочав не фейсбук, і для "мему" використовувалися фотографії, які вже існували в мережі. Фейсбук нічого не отримав з цього "мему" (крім нагадування про сумнівні модні тенденції 2009 року 🙂). Також нагадаємо, що функцію розпізнавання обличчя користувачі фейсбука можуть будь-коли увімкнути або вимкнути".

Фейсбук розробляє платну версію без реклами? "Завжди залишиться безкоштовна версія фейсбуку. Наша місія — допомогти об'єднати всіх людей у цілому світі. Для цього ми пропонуємо послугу, яку кожен може собі дозволити".

Криптовалюта Facebook Libra створена, щоб замінити долар? "За останнє десятиліття технології розширили доступ до інформації, зв'язку та безлічі послуг, які більш швидкі та доступні, ніж будь-коли раніше. Цей зв'язок зумовив економічне розширення можливостей, дозволяючи більшій кількості людей отримати доступ до фінансової екосистеми. Незважаючи на цей прогрес, велика кількість населення все ще не має доступу до всього цього. Блокчейн та криптовалюти мають потенціал для вирішення питання, оскільки вони децентралізовані, доступні по всьому світу та безпечні. Проте вони ще не стали загальноприйнятими, в основному, через відсутність масштабованості та мінливості валютних цінностей. Ось чому була запущена лібра — глобальна валютна та фінансова інфраструктура, що працює на основі технології блокчейн. Лібра буде підкріплена активами низької волатильності, що допоможе підтримувати її вартість стабільною. Люди, які використовують лібру для своїх повсякденних потреб, можуть бути впевненими, що її вартість з часом залишатиметься відносно стабільною. Програмне забезпечення, що реалізує блокчейн лібри, є відкритим ресурсом, розробленим таким чином, щоб розробники та підприємства великого та малого бізнесу могли користуватися більш інклюзивними, безпечними та надійними фінансовими послугами. Контроль за еволюцією цієї екосистеми буде складним завданням і відповідальністю, і жодна компанія не зможе або не повинна брати її на себе повною мірою. Ось чому була створена асоціація "Лібра" — некомерційна організація, що має штаб-квартиру в Женеві. До асоціації входять надійні різноманітні компанії, недержавні організації, багатосторонні та академічні установи. Асоціація несе відповідальність за полегшення роботи мережі лібри та управління резервом, який підтримує валюту". Проте, згідно з останніми новинами, великі фінансові компанії — eBay, PayPal, Visa та Mastercard — вийшли з проекту Libra. Зазначається, що це рішення пов'язане з критикою проекту регуляторами.

Соцмережа буде намагатися визначити почуття людини до інших користувачів на підставі того, як часто вона заходить на їхні профілі? ФБ визначатиме соціальні стосунки через кількість людей на фото і співвідношення представників різних статей у друзях? "Ми не відстежуємо стан вашого здоров'я. Мова йде в тому числі про психічне здоров'я. Ми також не намагаємося визначити ваші "почуття". Ми відстежуємо лише ваші інтереси на основі сторінок у фейсбуці, які вам сподобалися, та взаємодії з ними. Тож, наприклад, якщо ви відвідали сторінку фільму, то можете бути таргетованими за вашим інтересом до цього фільму".