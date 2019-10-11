Новости 11 октября: об иностранцах на рынке земли, новой должности Витренко, теневой экономике

Об иностранцах на рынке земли. В обновленном законопроекте об обороте земель сельскохозяйственного назначения предлагается до 1 января 2024 года не допускать приобретение юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, права собственности на земельные участки.

О табачном монополисте. Антимонопольный комитет может открыть новое дело против компании "Тедис Украина", в рамках которого ей грозит принудительное разделение.

О новой должности Витренко. Президент Владимир Зеленский назначил исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

О монополизации рынка ДТЭКом. Антимонопольный комитет возбудил дело по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и злоупотреблении монопольным положением "ДТЭК Западэнерго" на рынке электрической энергии.

О теневой экономике. В 2018 году уровень теневой экономики в Украине составил 47,2% от общего объема ВВП и 46,8% в 2017 году.

Об электроэнергии. В октябре 2019 года энергокомпанией "Центрэнерго" запланирована выработка электроэнергии на уровне 1400 миллионов кВт-ч, что на 71% больше, чем в июле 2019 года.

О 4G. "Киевстар" подключил к 4G-связи еще 116 населенных пунктов в 4 областях Украины.

Вы хотите знать больше?

Защитить платежную карту от мошенников: простые правила для безопасности ваших денег

Деньги перекочевали из кошельков в платежные карточки, но это не остановило воров: они, как и раньше, пытаются украсть чужое. Что следует помнить, чтобы им помешать? (укр)