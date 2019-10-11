Компании "Тедис" грозит принудительное разделение - экс-госуполномоченная АМКУ

Антимонопольный комитет может открыть новое дело против компании "Тедис Украина", в рамках которого ей грозит принудительное разделение.

Об этом сообщила в Facebook бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

"На рассмотрении в Антимонопольном комитете уже больше месяца находится заявление против компании "Тедис". Табачного монополиста вновь обвиняют в злоупотреблении монопольным положением. В отказе в реализации товара. В ущемлении прав розничных продавцов. В нарушениях, за которые "Тедис" уже наказывали штрафом и обязывали их прекратить", - написала она.

По словам Загребельской, если злоупотребления, о которых идет речь в заявлении, подтвердятся, "Комитету будет трудно ограничиться лишь штрафом".

"Ведь такую ​​меру наказания АМКУ уже применял и это не дало результатов. Итак, "Тедис" может стать третьим примером принудительного разделения в истории АМКУ. Тем более, Комитет собирался разделить "Тедис" еще в 2016, но тогда "передумал". Посмотрим, чем закончится второй сезон демонополизации табачного рынка", - добавила бывшая госуполномоченная АМКУ.

Напомним:

Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.

Скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта 2017 года.

1 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.

Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".

3 апреля суд арестовал корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам "Тедис Украина" распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале Приватбанка.

12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия компании.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина".

Подробнее о ситуации вокруг "Тедис Украина" читайте в статье на ЭП: Дали прикурить. Что Аваков и Луценко искали у табачного монополиста

Экономическая правда