Еще 116 городов и сел подключены к 4G
Пятница, 11 октября 2019, 14:16
Национальный телеком-оператор "Киевстар" подключил к 4G-связи еще 116 населенных пунктов в 4 областях Украины.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В частности, скоростной интернет по технологии LTE появился у абонентов в городах Каменка-Бугская, Очаков, Черноморка, Понинка, Бобовое.
Сеть 4G связи Киевстар уже работает в 6817 населенных пунктах, из которых 90% - в сельской местности.
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Напомним:
В августе "Киевстар" подключил к 4G-связи 69 населенных пунктов в 11 областях Украины.
Экономическая правда
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