Еще 116 городов и сел подключены к 4G

Национальный телеком-оператор "Киевстар" подключил к 4G-связи еще 116 населенных пунктов в 4 областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, скоростной интернет по технологии LTE появился у абонентов в городах Каменка-Бугская, Очаков, Черноморка, Понинка, Бобовое.

Сеть 4G связи Киевстар уже работает в 6817 населенных пунктах, из которых 90% - в сельской местности.

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Напомним:

В августе "Киевстар" подключил к 4G-связи 69 населенных пунктов в 11 областях Украины.

Экономическая правда