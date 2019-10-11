В Раде предлагают до 2024 года не допускать иностранцев к покупке земли
В обновленном законопроекте об обороте земель сельскохозяйственного назначения предлагается до 1 января 2024 года не допускать приобретение юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, права собственности на земельные участки.
Текст законопроекта опубликован на сайте Рады.
Кроме этого, предлагается до 1 января 2024 года не допускать к покупке земли лиц без гражданства, юрлиц, созданных по законодательству иному, чем законодательство Украины, и иностранных государств.
"Указанные требования не распространяются на случаи приобретения в собственность земельных участков их арендаторами, которые являются сельскохозяйственными товаропроизводителями, если с момента государственной регистрации юридического лица - приобретателя права собственности прошло не менее 3 лет, а также на случаи приобретения в собственность указанными лицами земельных участков", - говорится в пояснительной записке.
Также предлагается установить минимальную стартовую цену продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки.
"Устанавливается ограничение на совокупную площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, которая может находиться в собственности гражданина и юридического лица, и связанных с ним лиц.
Ограничения не допускают приобретение в собственность более 8% сельскохозяйственных земель области и 0,5% сельскохозяйственных земель Украины", - говорится в документе.
Кроме этого, обеспечивается преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.
Напомним:
Группа депутатов из фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде обновленный законопроект об обороте земель сельхозназначения.
Президент Владимир Зеленский выступает за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли после отмены моратория на продажу земли.
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Экономическая правда
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