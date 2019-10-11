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Зеленский назначил Витренко членом набсовета "Укроборонпрома"

Пятница, 11 октября 2019, 12:49
 

Президент Владимир Зеленский назначил исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом говорится в указе президента №747/2019.

"Назначить членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Витренко Юрия Юрьевича - исполнительного директора акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" (по согласию)", - говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним:

Ранее гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус и гендиректор компании "Baker Tilly Ukraine" Александр Почкун подписали контракт на аудит.

Экономическая правда

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Укроборонпром

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