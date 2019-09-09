Новости 9 сентября: дефицит топлива, снижение цены на газ, амнистия капитала

О дефиците топлива. Ситуация с поставками топлива на украинские нефтебазы ухудшилась - некоторые АЗС были вынуждены простаивать из-за того, что нефтебазы не смогли пополнить свои запасы.

О снижении цены на газ. Цена на природный газ для населения в сентябре может быть снижена на 115 гривень за 1 тысячу кубометров по сравнению с ценой ресурса в август.

О рекордных запасах газа. Запасы газа в украинских подземных хранилищах увеличились до 18,7 миллиардов кубометров газа - это максимальный уровень запасов в хранилищах за последние 7 лет.

О рынке земли. У Минэкономики, торговли и сельского хозяйства есть 35 "сценариев" введения рынка земли.

О налоговой амнистии. У Зеленского объяснили, сколько будет стоить "индульгенция" от преследования: законопроект о налоговой амнистии предусматривает общую ставку 5% и пониженную 2,5% - при инвестировании в ОВГЗ.

О загранпаспорте и банках. Национальный банк разрешил банковским учреждениям обслуживать граждан на основании загранпаспорта.

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