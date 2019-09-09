В Украине появляются локальные дефициты топлива

Ситуация с поставками топлива на украинские нефтебазы ухудшилась - некоторые АЗС были вынуждены простаивать из-за того, что нефтебазы не смогли пополнить свои запасы.

Эту ситуацию участники топливного рынка обсудили на заседании оперативного штаба в Мининфраструктуры в пятницу, 6 сентября, сообщает издание Oilpoint.

"Дефицит топлива на определенных нефтебазах связан с тем, что Укрзализныця не справляется с увеличением потока грузов. Крми этого, на ситуиции сказывается медленная работа таможни на ключевых станциях, через которые проходят составы с топливом", - говорится в сообщении.

"Ряд железнодорожных станций оказались парализованными. Простои на станции Дарница достигают 20 дней. Состав Кременчуг-Киев вместо 7 дней идет 20-30 дней, не говоря уже о других отправителях, ту же Беларусь", - подчеркнул один из участников заседания оперативного штаба.

В то же время на встрече сообщили, что в последние дни на станции Дарница есть определенные улучшения в работе.

Участники рынка также отметили сложную ситуацию на станции Коростень, призвав представителей государства увеличить штатную численность сотрудников таможни на станции для ускорения оформления прохода грузов.

Также, по словам участников рынка, возникла проблема со своевременным возвращением пустых цистерн на белорусскую сторону, хотя в этом направлении наблюдается положительная динамика.

"Представители государства на встрече пообещали решать возникшие проблемы и доложить о ситуации высшему руководству страны для обеспечения оперативных мер для разрешения ситуации", - пишет Oilpoint.

Напомним:

С 1 августа компании прекратили осуществлять импорт нефтепродуктов в Украину трубопроводным транспортом, в связи с чем увеличилась нагрузка на порты и железную дорогу.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что транспортная система Украины готова к диверсификации путей поставок нефтепродуктов.