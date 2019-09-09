Запасы газа в подземных хранилищах стали рекордными за последние 7 лет

Запасы газа в украинских подземных хранилищах увеличились до 18,7 миллиардов кубометров газа - это максимальный уровень запасов в хранилищах за последние 7 лет.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В компании отмечают, что продолжают закачивать по 78 млн кубометров газа в сутки, и накопленного запаса будет достаточно, чтобы пройти ближайший отопительный сезон.

"Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 гг. необходимо накопить в ПХГ около 20 млрд кубометров газа", - напомнили в "Нафтогазе".

Напомним:

По состоянию на начало сентября 2019 года запасы газа в подземных хранилищах составляли 18,3 миллиарда кубометров - на 3,6 миллиарда кубометров больше, чем в начале сентября 2018 года.

Экономическая правда