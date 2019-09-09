Налоговая амнистия: законопроект предусматривает ставку 2,5% при инвестировании в ОВГЗ

Законопроект о налоговой амнистии предусматривает общую ставку 5% и пониженную 2,5% - при инвестировании в облигации госзайма.

Текст законопроекта, инициатором которого является народный депутат, глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, обнародовали на сайте Верховной Рады.

Законопроект устанавливает нормативное определение понятия "специальное декларирование".

Под ним понимается фактически режим освобождения налогоплательщиков - физических лиц от юридической ответственности за нарушение налогового законодательства, имевших место в течение любого и одного или нескольких налоговых периодов до 1 января 2020 года включительно, при условии дальнейшей уплаты налоговых обязательств в порядке, сроках и размерах, предусмотренных этим законопроектом.

Отмечается, что спецдекларирование не будет применяться к налоговым агентам, доходам (активам), полученным преступным путем - коррупционным или связанными с ними правонарушениями. А также к доходам, которые были выявлены по результатам налоговой проверки контролирующими органами до 1 января 2020 года.

Чтобы воспользоваться правом на спецдекларирование, налогоплательщики будут обязаны подать специальную декларацию с 1 января по 31 марта 2020 года и уплатить налоговые обязательства по скрытых доходах в размере:

5 процентов - для валютных ценностей, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей (паев) в имуществе юридических лиц, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности и/или финансовых инструментов;

10 процентов - для всех имущественных прав;

2,5 процентов - для активов, за счет которых состоялась покупка облигаций внутреннего государственного займа, выпущенных НБУ.

Кроме этого, перед поданием спецдекларации по денежным средствам, банковским металлам и другим валютным ценностям налогоплательщик должен будет размешать такие активы на счетах в финучреждениях Украины. Такие активы должны храниться на таких счетах не менее 365 календарных дней после 31 марта 2020 года.

Но это правило не распространяется на случаи использования с целью инвестирования таких валютных ценностей в любой другой актив, расположенный (зарегистрированный) на территории Украины и/или с целью приобретения налогоплательщиком за их счет облигаций внутреннего госзайма.

Подчеркивается, что в спецдекларации не указывается информация об источниках происхождения или приобретения объектов декларирования.

В течение 90 дней после 31 марта 2020 года контролирующие органы могут провести экспертную оценку активов, заявленных в спецдекларации.

На основании такой оценки они могут определить сумму налогового обязательства и составить соответствующее налоговое уведомление-решение, которое может быть обжаловано в общем порядке.

"Информация, полученная контролирующими органами в результате применения к плательщикам специального декларирования, является конфиденциальной и не может быть разглашена без письменного согласия декларанта", - говорится в законопроекте.

Законопроект предусматривает, что доходы на сумму 100 000 гривен:

можно считать подтвержденными без представления специализированной декларации;

можно считать амнистированными без каких-либо дополнительных условий;

уплата налогов за ними не потребуется;

налоговые проверки источников получения не будут проводится.

В пояснительной записке говорится, что принятие этого законопроекта "увеличит доходную часть бюджета, облегчит правила ведения хозяйственной деятельности налогоплательщиками и уменьшит затраты времени должностных лиц контролирующих органов на проверку и обжалование скрытых доходов налогоплательщиков".

А также - "создаст условия для возвращения капитала, который был перемещен резидентами Украины в низко облагаемые юрисдикции, что в свою очередь уменьшит уровень зависимости государства от внешних кредиторов".

Экономист Владимир Компаниец раскритиковал законопроект, заявив, что тот "позволяет очень легко коррупционерам, криминалу и неплательщикам налогов легализовать свои доходы только по 2,5%, и очень хорошо себя почувствовать тем, кто получал официальные доходы/зарплату и платил налоги".

По его словам, законопроект в таком виде "позволит фактически легализовать все, не только коррупционные, а и криминальные доходы".

Напомним:

Ранне в интервью ЭП Даниил Гетманцев заявил, что налоговая амнистия будет платной и власть планирует привлечь в бюджет 5% от сумм, которые будут амнистированы.

Алексей Павлыш, ЭП