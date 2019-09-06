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В Украине может появиться агентство для управления госдлогом

Пятница, 6 сентября 2019, 19:57

Кабинет министров предложит Верховной Раде создать Долговое агентство для более эффективного управления бюджетными средствами и реализации долгосрочных целей по управлению госдолгом.

Об этом свидетельствует сообщение на "Урядовом портале", передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что создание такого агентства предполагает законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", утвержденный Кабмином на заседании в пятницу, 6 сентября.

Агентство должно стать центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и будет подчиняться Министерству финансов.

Напомним:

Госдолг Украины в июле вырос на 2 миллиарда долларов – до 82,4 миллиардов долларов.

В конце июля-2019 ВВП-варранты, выпущенные в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, выросли на 7% и достигли нового исторического максимума.

В начале сентября-2019 ВВП-варранты Украины подорожали до очередного исторического максимума.

Также ранее премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя вопрос о том, что Украине придется платить дополнительные средства по внешнему госдолгу в случае стремительного экономического роста, заявил, что "бояться экономического роста с учетом того, что надо выполнять какие-то обязательства - неадекватный подход".

В то же время стоит отметить, что 3 сентября Украина погасила сразу 1 миллиард долларов долгов.

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госдолг финансы Верховная рада

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