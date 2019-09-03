Украина за день погасила 1 миллиард долларов долгов

Министерство финансов в течение 3 сентября погасит 661,34 миллиона долларов по евробондам, выпущенным в 2015 году, и погасит 444,36 миллиона долларов процентов.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Минфина.

"Все платежи ... совершатся сегодня до конца дня", – сказали в Минфине.

Напоминаем:

Указанные еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, "Укравтодора" и госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное им.Янгеля" (Днепр).

Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых.

Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года.

Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года – с 2019 по 2027 год.

Общая сумма первого купонного платежа составила 473,313 млн долл, второго, третьего и четвертого – по 505,429 млн долл, пятого, шестого и седьмого – по 444,4 млн долл