Госдолг Украины в июле вырос на 2 миллиарда долларов - Минфин

В течение июля 2019 года размер государственного и гарантированного государством долга Украины вырос на 2,55%, или на 2,05 миллиарда долларов - до 82,4 миллиардов долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.

По информации ведомства, в национальной валюте госдолг снизился на 1,69% - до 2,066 триллионов гривен.

Прямой госдолг в июле в долларовом эквиваленте увеличился на 3,14% - до 72,22 млрд долларов (в гривне - на 1,12%, до 1,811 триллиона гривен), в том числе внешний сократился на 0,48%, до 39, 92 млрд долларов.

Гарантированный государством долг за прошлый месяц снизился на 1,44% - до 10,17 млрд долларов (в гривне - снизился на 5,51%, до 255,22 млрд грн), в том числе внешний снизился на 1,76%, до 9,74 млрд долларов.

Всего с начала года совокупный госдолг Украины увеличился на 5,2%, или на 4,07 млрд долларов, но в гривневом эквиваленте из-за укрепления национальной валюты он сократился на 3,49%, или на 74,75 млрд грн.

Напоминаем:

Министерство финансов оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 миллиардов гривен, или 14,2 миллиарда долларов.

Экономическая правда