ВВП-варранты Украины подорожали до нового исторического максимума

Котировки ВВП-варрантов Украины, выпущенных в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, подскочили на 4,6% на новостях о планах нового правительства достичь 40% роста ВВП за пять лет.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники рынка.

Сейчас бумаги достигли нового исторического максимума и торгуются по 92,43% от номинала.

Помимо ВВП-варрантов 3 сентября также вновь существенно выросли и котировки украинских еврооблигаций, в частности, по бумагам с погашением в 2026-2032 годах рост составил от 1% до 1,3%, с погашением в 2022-2025 годах – от 0,35% до 0,75%.

В результате доходность самых "длинных" бумаг с погашением в 2032 году опустилась ниже 7% – до 6,84% годовых, а бумаг с погашением в 2024 году – ниже 6%, до 5,85% годовых.

Варрант — это ценная бумага, дающая держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговорённой цене в течение определённого промежутка времени, как правило, по более низкой по сравнению с текущей рыночной ценой.

Напоминаем:

Украина и Комитет кредиторов в 2015 году достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов.

Реструктуризация предполагает полное списание 3 миллиардов долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

Украина выпустила ВВП-варранты на сумму списанных кредиторами еврооблигаций.

По условиям выпуска VRI (реструктуризированные долги Украины), инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП (с учетом инфляции), что превысит показатель в 3% в 2019-2038 годах, при условии, что номинальный ВВП (без учета инфляции) превысит 125,4 млрд долларов.

В июне член команды Зеленского Даниил Гетманцев предлагал выкупить ВВП–варранты, выпущенные во время "реструктуризации Яресько".

Новое правительство планирует рост экономики на 40% за 5 лет.

По рассчетам аналитика Сoncorde Capital Александра Паращия, если правительство выполнит план по росту экономики, то только в 2020-2026 годах Украина будет вынуждена заплатить 9 миллиардов долларов держателям варрантов, которые были выпущены на сумму 3,24 миллиарда долларов.

Премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя вопрос о том, что Украине придется платить дополнительные средства по внешнему госдолгу в случае стремительного экономического роста, 2 сентября заявил, что "бояться экономического роста с учетом того, что надо выполнять какие-то обязательства - неадекватный подход".