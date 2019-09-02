Премьер о выплатах по госдолгу: бояться экономического роста - неадекватно
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что "бояться экономического роста с учетом того, что надо выполнять какие-то обязательства - неадекватный подход".
Об этом он сказал на брифинге 2 сентября, комментируя вопрос о том, что Украине придется платить дополнительные средства по внешнему госдолгу в случае стремительного экономического роста.
"Мы не хотим делить шкуру неубитого медведя. Бояться экономического роста потому, что мы будем при этом выполнять какие-то обязательства, - этот подход неадекватен. Нам надо расти настолько сильно и настолько быстро, чтобы оплата наших обязательств перед международными партнерами перестала быть проблемой в принципе.
Поэтому рассчитывать в плане "нам немножко меньше надо вырасти, чтобы немножко меньше заплатить" - это ложный путь. Нам нужно расти максимально сильно, насколько это вообще возможно. Цифры, расчеты есть", - рассказал премьер.
"Через месяц, когда мы подготовим документ более серьезный, программу деятельности правительства, и подадим его на утверждение парламента, цифр будет больше, аргументов будет больше.
Сейчас мы изучаем внимательно стратегию управления госдолгом, у нас есть определенный план, каким образом минимизировать ущерб от наличия этих обязательств, но я пока не буду раскрывать его деталей", - добавил он.
Напоминаем:
Украина и Комитет кредиторов в 2015 году достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов.
Реструктуризация предполагает полное списание 3 миллиардов долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.
Украина выпустила ВВП-варранты на сумму списанных кредиторами еврооблигаций.
По условиям выпуска VRI (реструктуризированные долги Украины), инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП (с учетом инфляции), что превысит показатель в 3% в 2019-2038 годах, при условии, что номинальный ВВП (без учета инфляции) превысит 125,4 млрд долларов.
Экономическая правда
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