ВВП-варранты Украины подорожали до исторического максимума

ВВП-варранты, выпущенные в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, за последние 9 торговых дней выросли на 7% и достигли нового исторического максимума.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что по состоянию на конец дня 19 июля ВВП-варранты торговались по курсу почти 75% против предыдущего максимума в 72,5% в середине апреля 2018 года.

"Наибольший рост был зафиксирован 18 июля - около 2,6%. В этот день НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины на 2019 год с 2,5% до 3%, а на 2020 год - с 2,9% до 3,2%", - говорится в сообщении.

"Аналитики Bank Of America Merrill Lynch 10 июля подтвердили свой прогноз роста экономики Украины в 2019 году на 3,2%, что позволит инвесторам в 2021 году получить первые выплаты по ВВП-варранты и станет важным триггером для покупки этих бумаг.

В BoAML оценивали их справедливую стоимость на уровне около 86% от номинала на базе консервативных предположений о росте и волатильности", - пишет "Интерфакс-Украина".

Варрант — это ценная бумага, дающая держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговорённой цене в течение определённого промежутка времени, как правило, по более низкой по сравнению с текущей рыночной ценой.

Напоминаем:

Украина и Комитет кредиторов в 2015 году достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов.

Реструктуризация предполагает полное списание 3 миллиардов долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

Украина выпустила ВВП-варранты на сумму списанных кредиторами еврооблигаций.

По условиям выпуска VRI (реструктуризированные долги Украины), инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП (с учетом инфляции), что превысит показатель в 3% в 2019-2038 годах, при условии, что номинальный ВВП (без учета инфляции) превысит 125,4 млрд долларов.