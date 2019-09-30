Регулятор отказался снизить максимальные цены на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке (price caps).

Об этом в своем Facebook сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины - Алексей Оржель.

Оржель заявил, что НКРЭКУ не взяла во внимание экономические факторы и не создала условий для получения потребителями справедливой цены за электроэнергию.

Он отметил, что средняя цена на уголь в соответствии с биржевым индексом API 2 за 9 месяцев 2019 стала на 30,7% меньше средней цены соответствующих 9 месяцев 2018 года, а курс доллара на данный момент на 13,3% меньше, чем было заложено в прогнозную оптовую цену электроэнергии на 2019 год.

"Игнорирование НКРЭКУ факторов, которые могли уменьшить цену на электроэнергию, влияет не только на промышленность, но и на конечную стоимость товаров и услуг, производимых (и в частности приобретаемые населением) в Украине и конкурентоспособность украинских производителей на мировых рынках.

Минэкоэнерго считает, что price caps должны быть пересмотрены и изменены в соответствии с рыночными условиями ", - отметил Оржель.

По мнению Андрея Геруса, нардепа от фракции Слуга Народа, снижение максимальных ценовых ограничений (price caps) было бы объективным и справедливым, ведь несмотря на падение цены на уголь, соответствующее пропорциональное понижение угольной электроэнергии не произошло.

Также он отметил, что эти ценовые изменения касались прежде всего угольных электростанций, которыми обладают ДТЭК (80% от всех), Центрэнерго и Донбассэнерго.

Такой комментарий относительно действий НКРЕКП он дал на своей странице Facebook.

Напоминаем:

Руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что после запуска нового рынка электроєнергии 1 июля тарифы для украинской промышленности стали на 20% выше, чем в Европе.

Как известно, новая модель рынка электроэнергии стартовали 1 июля в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии".

Закон предусматривает внедрение новой модели рынка, что включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Документ имел очень много поправок и обсуждений. Так, в "Укрэнерго" заявляли, что цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут возрасти. В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видят, как заработает новый рынок с 1 июля. В Инвестиционном совете тоже заявляли об опасности запуска нового рынка в запланированные сроки.

Экономическая правда