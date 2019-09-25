Новости 25 сентября: массовые увольнения в правительстве, крупнейший аэропорт, сговор "Укрбуда" на Чернобыле

О массовых увольнениях в правительстве. Кабинет министров на заседании 25 сентября уволил руководителей Государственной архитектурно-строительной инспекции, Госслужбы геологии и недр, Госагентства лесных ресурсов и еще ряда ведомств.

О трансформации Укроборонпрома. Гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что концерн трансформируется в холдинговую компанию, главный офис которой будет центром принятия ключевых решений.

О новом крупнейшем аэропорте. В Китае состоялась презентация нового международного аэропорта Дасин, который называют крупнейшим в мире.

Об округлении копеек. Нацбанк с 25 сентября распространил на банки право округлять суммы кассовых операций - это связано с изъятием из обращения монет мелких номиналов.

Об импорте топлива. Группа "Нафтогаз" впервые импортировала из Беларуси партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке.

О вагонах. Стартовал процесс закупки грузовых полувагонов для компании "Укрзализныця" за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития.

О сговоре "Укрбуда" на Чернобыле. Антимонопольный комитет раскрыл сговор компаний корпорации "Укрбуд" в тендере на строительство объектов на Чернобыльской АЭС и Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

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"Энергетическое обескровливание" Медведчука: почему на рынке снова заговорили о дефиците топлива

Нефтепродуктопровод "Прикарпатзахидтранс", который связывают с Виктором Медведчуком, не работает почти два месяца. Как на это отреагировал рынок и стоит ли ожидать повышения цен на топливо?(укр)