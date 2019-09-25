АМКУ разоблачил сговор компаний "Укрбуда" в тендере на строительство на ЧАЭС

Антимонопольный комитет раскрыл сговор компаний корпорации "Укрбуд" в тендере на строительство объектов на Чернобыльской АЭС и Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Об этом в колонке на ЭП написал глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

По его словам, в четырех процедурах закупок в 2017-2018рр. участвовали "Укрстроймонтаж" и "Укрэнергомонтаж", обе компании входят в "Укрбуд". Общая сумма закупок составила более 1 млрд грн.

"Проведенный Киевским территориальным отделением АМКУ сравнительный анализ тендерных предложений ООО "СК "Укрстроймонтаж" и ЧАО "Укрэнергомонтаж" обнаружил обстоятельства, которые могут свидетельствовать о согласованности поведения указанных компаний при подготовке документов и участия в упомянутых процедурах закупок, в частности:

- ООО "СК" Укрстроймонтаж "и ЧАО "Укрэнергомонтаж" осуществляли вход в аукцион с использованием общего IP-адреса.

- ООО "СК "Укрстроймонтаж" и ЧАО "Укрэнергомонтаж" загружали свои предложения для участия в торгах с использованием общего IP-адреса.

- Участники подавали отчетность в органы ГФС с использованием общих IP-адресов", - подчеркнул он.

В АМКУ также установили, что "Укрстроймонтаж" и "Укрэнергомонтаж" находятся по одному адресу - г. Киев, ул. Богдановская, 10 и используют номера телефонов, которые отличаются лишь одной цифрой.

"В состав руководящих органов ЧАО "Укрэнергомонтаж" входит, в частности, глава наблюдательного совета - Олег Майборода. Согласно информации из ЕГР, он же в течение 2017 - первого полугодия 2018 занимал должность директора как в ООО "Укрбуд Девелопмент", так и в Корпорации "Украинская строительная корпорация "УКРБУД".

Отделением установлено, что ООО "Укрбуд Девелопмент" и ООО "СК "Укрстроймонтаж" входят в состав корпорации "Укрбуд". Также нами установлено, что в течение 2017 - первого полугодия 2018 указанные компании имели общих работников и между ними существовали хозяйственные отношения", - добавил Хмельницкий.

По его словам, действия ООО "СК "Укрстроймонтаж" и ЧАО "Укрэнергомонтаж" можно трактовать как согласованные, что сделало невозможным конкуренцию между ними при подаче предложений и проведении торгов.

"В этом деле отделение активно сотрудничает с СБУ и в случае доказательства нарушения надеемся на привлечение к ответственности виновных в сговоре - как должностных лиц компаний, так и, возможно, заказчика", - отметил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ.

Читайте подробнее в колонке: Печальная тенденция, или Как Укрбуд "позаботился" о ЧАЭС

Экономическая правда