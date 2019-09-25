"Нафтогаз" начал импорт дизтоплива для продажи на украинском рынке
Группа "Нафтогаз" впервые импортировала из Беларуси партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тысяч тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ. Реализуем эти объемы вместе с топливом собственного производства.
В дальнейшем планируем активно развивать направление трейдинга, ведь вопрос ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников очень актуальны", - заявил руководитель дивизиона "Нефть" группы Нафтогаз Николай Гавриленко.
Отмечается, что за счет реализации импортного дизтоплива "Нафтогаз" увеличит свои продажи в сентябре более чем вдвое.
"Это окажет позитивное влияние на рынок, учитывая дефицит дизтоплива в Украине в сентябре-октябре", - заявили в компании.
Группа "Нафтогаз" производит до 10 тысяч тонн дизельного топлива в месяц. При этом собственное потребление предприятий группы составляет около половины от этого объема.
Ранее компания импортировала исключительно продукты для переработки на собственных мощностях.
Напомним:
Ранее ООО "Газоснабжающая компания" Нафтогаз Украины ", входящая в Группу "Нафтогаз", начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке.
Экономическая правда
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