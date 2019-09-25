Абромавичус: "Укроборонпром" трансформируется в холдинговую компанию

Гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что концерн трансформируется в холдинговую компанию, главный офис которой будет центром принятия ключевых решений.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Кроме этого, концерн проведет тщательную ревизию эффективности своих предприятий-участников.

"Нашим главным клиентом является украинская армия, а Министерство обороны Украины - партнер №1. Предприятия-участники концерна будут делать все возможное для обеспечения наших войск всем необходимым", - отметил Абромавичус.

Напомним:

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что акционером государственного концерна "Укроборонпром" вероятно будет не Кабмин, как сейчас, а Министерство обороны.

Данилюк добавил, что это решение "утвердили". Также, по его словам, предприятие ждет серьезная оптимизация.

Глава концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус выступает против того, чтобы акционером госпредприятия было Министерство обороны.

30 августа президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укрооборонпром" экс-министра экономического развития, председателя наблюдательного совета коцерна Айвараса Абромавичюса.

5 сентября Абромавичус поручил расследовать подписание экс-гендиректором "Укроборонпрома" Павлом Букиным приказа об изменении устава ГК "Укрспецэкспорт".

3 сентября журналисты "Бигус.инфо" обнародовали информацию о том, что Букин, до своего увольнения, изменил устав ГК "Укрспецэкспорт". Изменения в устав существенно ограничили полномочия "Укроборонпрома" по управлению предприятиями-спецэкспортерами.

25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследования о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В расследовании, в частности, фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський и в то время руководитель "Укрспецэкспорта" Павел Букин.

По данным журналистов, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами поставлял контрабандные российские детали для военной техники. Госпредприятия покупали детали у фирм-прокладок по завышенной цене. Руководство "Укроборонпрома" знало о сделках и давало на них согласие.

Так, "Укроборонпром" закупил российские детали для самолетов АН-26, переплатив в 5 раз. Они стоили Украине 14,38 млн грн, хотя из Москвы вылетали за 2,3 млн грн. 80% аванса разделили между собой участники схемы. Как свидетельствует их переписка, 30 тыс. дол. получил Олег Гладковский, 10 тыс. дол. – Павел Букин.

Экономическая правда