"Укрзализныця" начала закупку вагонов за средства ЕБРР
Стартовал процесс закупки грузовых полувагонов для компании "Укрзализныця" за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития.
Об этом сообщают в УЗ.
Закупка будет осуществляться в рамках двухстадийного тендера в соответствии с принципами и правилами Банка с применением электронного портала закупок для клиентов ЕБРР - ECEPP.
В целом предполагается закупить примерно 4500 грузовых полувагонов общего назначения (с люками) в три этапа: в 2019 году на первом этапе - 1000 вагонов (4 лота), в 2020 году на втором этапе 1500 вагонов (5 лотов) и на третьем этапе 2000 вагонов (6 лотов).
70% от контрактной цены (без НДС) финансируются за счет средств займа ЕБРР, а 30% - по контракту финансируются УЗ.
Потенциальные участники, которые зарегистрируются в ECEPP и проявят заинтересованность в сделке, смогут получить разъяснения и дополнительную информацию от "Укрзализныци" через ECEPP.
Двухстадийная тендерная процедура предусматривает, что тендер на первом этапе будет состоять только из технического предложения без указания каких-либо цен, а на втором этапе будут подаваться коммерческие предложения.
В ближайшее время планируется встреча с участниками рынка с целью разъяснения порядка проведения тендера и особенностей тендерной процедуры.
Напоминаем:
В ноябре 2018 года ЕБРР и "Укрзализныця" подписали долгосрочное кредитное соглашение о выделении банком 150 млн долларов на приобретение новых грузовых полувагонов.
Кредит не предусматривает государственных гарантий.
При этом в информации, опубликованной ЕБРР, отмечалось, что на выделенные средства планировалось приобретение до 6500 новых открытых грузовых полувагонов общего назначения.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua