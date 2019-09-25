"Укрзализныця" начала закупку вагонов за средства ЕБРР

Стартовал процесс закупки грузовых полувагонов для компании "Укрзализныця" за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом сообщают в УЗ.

Закупка будет осуществляться в рамках двухстадийного тендера в соответствии с принципами и правилами Банка с применением электронного портала закупок для клиентов ЕБРР - ECEPP.

В целом предполагается закупить примерно 4500 грузовых полувагонов общего назначения (с люками) в три этапа: в 2019 году на первом этапе - 1000 вагонов (4 лота), в 2020 году на втором этапе 1500 вагонов (5 лотов) и на третьем этапе 2000 вагонов (6 лотов).

70% от контрактной цены (без НДС) финансируются за счет средств займа ЕБРР, а 30% - по контракту финансируются УЗ.

Потенциальные участники, которые зарегистрируются в ECEPP и проявят заинтересованность в сделке, смогут получить разъяснения и дополнительную информацию от "Укрзализныци" через ECEPP.

Двухстадийная тендерная процедура предусматривает, что тендер на первом этапе будет состоять только из технического предложения без указания каких-либо цен, а на втором этапе будут подаваться коммерческие предложения.

В ближайшее время планируется встреча с участниками рынка с целью разъяснения порядка проведения тендера и особенностей тендерной процедуры.

Напоминаем:

В ноябре 2018 года ЕБРР и "Укрзализныця" подписали долгосрочное кредитное соглашение о выделении банком 150 млн долларов на приобретение новых грузовых полувагонов.

Кредит не предусматривает государственных гарантий.

При этом в информации, опубликованной ЕБРР, отмечалось, что на выделенные средства планировалось приобретение до 6500 новых открытых грузовых полувагонов общего назначения.

Экономическая правда