Дело Рожковой: В Нацбанке ожидают реакции НАБУ на деятельность Барышевского суда

В Нацбанке в ближайшее время ожидают реакции НАБУ и Высшего совета правосудия на решения барышевских судей, которые запретили замглавы НБУ Екатерине Рожковой выполнять свои обязанности.

Об этом в комментарии hromadske заявил начальник управления претензионно-исковой работы Нацбанка Виктор Григорчук.

"Пока мы не видели реакции Высшего совета правосудия и НАБУ, но, тем не менее, надеемся, что в ближайшее время они отреагируют надлежащим образом", - сказал он.

Напомним:

Киевский апелляционный суд отменил решение Барышевского райсуда о запрете первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой выполнять должностные обязанности.

Также суд вынес частное определение в отношении судьи Коваленко К.В., который выносил решение по делу Рожковой.

Ранее Нацбанк направил жалобу на этого судью в Высший совет правосудия и в НАБУ.

Барышевский районный суд Киевской области 11 июня принял решение о запрете Катерине Рожковой участвовать в заседаниях правления Нацбанка и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

Позже Катерина Рожкова заявила, что вернулась из Лондона, где была на конференции, и вышла на работу.

В НБУ заявили, что суд не может уволить Рожкову.

НБУ обжаловал это решение.

Национальная академия правовых наук Украины, которая по просьбе НБУ выступила экспертом по данному вопросу, установила, что суд превысил свои полномочия.

Рожкова заявила, что поводом для подачи иска против нее в Барышевский суд стала публикация на "сомнительном" сайте ОРД.