Новости 20 сентября: увольнение главы "Укравтодора", кассовые аппараты, схема Ахметова, евробляхи

Об увольнении главы "Укравтодора". Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак будет уволен. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в интервью "Экономической правде".

О страйке работников завода Коломойского. Около 500 сотрудников Никопольского завода ферросплавов, который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому, организовали пикет у здания главного офиса Приватбанка в Днепре.

О схеме Ахметова. В 2019 году холдинг "Метинвест" олигарха Рината Ахметова и нардепа Вадима Новинского стал владельцем 5 из 8 коксохимических заводов, расположенных на подконтрольной Украине территории, введя в заблуждение членов Антимонопольного комитета.

О французских вертолетах. Министерство внутренних дел в течение 2019 года заплатило за поставки французских вертолетов Airbus 630 млн гривен. Еще 1,17 млрд гривен были уплачены в прошлом году.

О госдолге. Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что почти треть государственного бюджета на 2020 год пойдет на выплату долгов.

О кассовых аппаратах и кэшбэке. Верховная Рада расширила обязательное использование кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций для малого бизнеса с целью детенизации расчетов.

О транзите газа. "Нафтогаз" рассчитал тарифы, по которым "Газпром" мог бы бронировать транзит российского газа в страны ЕС украинской газотранспортной системой.

О евробляхах. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект об отсрочке на 90 дней штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации.







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