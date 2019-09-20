Ахметов, введя в заблуждение АМКУ, монополизировал целую отрасль

В 2019 году холдинг "Метинвест" олигарха Рината Ахметова и нардепа Вадима Новинского стал владельцем 5 из 8 коксохимических заводов, расположенных на подконтрольной Украине территории, введя в заблуждение членов Антимонопольного комитета.

Об этом говорится в расследовании "Монополист "под прикрытием" в рамках совместного проекта программы "Схемы: коррупция в деталях", издания "Украинская правда" и ОО "Центр противодействия коррупции".

Как отмечается, до Революции достоинства "Метинвест" владел "Авдеевским коксохимическим заводом", "Металлургическим комбинатом "Азовсталь" и "Запорожкоксом". В свою очередь, "Днепровский коксохимический завод" и "Южкокс" тогда принадлежали российскому олигарху Роману Абрамовичу.

"Намерение приобрести один из заводов Абрамовича, "Днепровский коксохимический завод", холдинг Ахметова и Новинского проявлял еще в конце 2014 года. Тогда компания Private Limited Liability Company Metinvest B.V. обратилась в АМКУ с просьбой предоставить разрешение на покупку этого коксохима", - говорится в материале.

Журналисты отмечают, что для согласования продажи акций завода, АМКУ три года изучал коксохимический рынок Украины. И только в 2018 году предварительно отказал "Метинвесту", поскольку, согласно выводам комитета, такая концентрация могла привести к монополизации рынка.

Впрочем, несмотря на предварительный отказ, в структуре собственности "Днепровского коксохимического завода" начались изменения на уровне кипрских компаний-основателей завода. Так, среди акционеров фирм на Кипре появились люди из окружения Новинского.

"То есть, в 2018 году, несмотря на предварительный отказ АМКУ - "Метинвест" все же получил контроль над коксохимом", - говорится в расследовании.

Уже позже АМКУ в апреле 2019-го года между двумя турами президентских выборов позволил "Метинвесту" купить долю 49,37% этого предприятия, то есть фактически уже после того, как Ахметов и Новинский неофициально туда зашли.

"При этом, члены комитета дали добро "Метинвесту" на покупку акций завода, основываясь на том, что это не приведет к монополизации рынка, поскольку у компании достаточно конкурентов. Среди основных конкурентов был приведен коксохимический завод "Южкокс", - говорится в расследовании.

Впрочем, как показало расследование, АМКУ не обратил внимание, что еще с января 2019 года компании Ахметова и Новинского Metinvest B.V. уже принадлежало 24,9% акций кипрской компании Dashuria Ltd., которой принадлежит коксохимический завод "Южкокс".

Остальные 75% акций Dashuria Ltd записаны на компании, которые также связаны с Ахметовым и Новинским, говорится в расследовании.

В пресс-службе холдинга Ахметова и Новинского заявили, что "Метинвест" приобрел лишь часть, которая не превышает 25% и "не обеспечивает никаких контрольных или блокирующих прав группе "Метинвест" как акционеру".

При этом, сам Новинский в стенах парламента не захотел комментировать журналистам факты покупки и остальных акций компании на связанных с ним лиц.

В то же время, в АМКУ утверждают, что не знали о концентрации "Метинвестом" доли в "Южкоксе".

"Доказательств того, что концентрация уже состоялась у нас не было. Если у вас есть доказательства, что концентрация там уже состоялась и там было нарушение, можете эту информацию нам дать. И мы ее проанализируем на предмет наличия оснований для открытия дела", - сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев.