Новак будет уволен из "Укравтодора" - министр
Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак будет уволен.
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в интервью "Экономической правде", которое будет опубликовано на следующей неделе.
Среди своих первоочередных планов Криклий назвал кадровые ротации в министерстве и на государственных предприятиях, которые ему подчинены.
"Новак мне сказал, что Богдан Юлик на этой неделе по собственному желанию ушел. Сегодня я узнаю, что он якобы ушел на какой-то больничный", - сказал он.
"Если меня будут вводить в заблуждение в таких элементарных вещах, где есть запрос общества и скандал на скандале был с этим Юликом, я считаю, что это попытка меня политически подставлять. Я не дам этого сделать. С Новаком мы попрощаемся", - подытожил Криклий.
Напомним:
Богдан Юлик был фигурантом скандала, связанного с разделением дорог на Тернопольщине на куски по 40 метров для обхода тендеров.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян отмечал, что будет ждать реакции Национального антикоррупционного бюро.
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Экономическая правда
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