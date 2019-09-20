За французские вертолеты МВД заплатило 1,8 миллиарда. Надо еще восемнадцать

Министерство внутренних дел в течение 2019 года в рамках бюджетной программы "Создание единой авиационной системы безопасности и защиты" заплатило за поставки французских вертолетов Airbus 630 млн гривен. Еще 1,17 млрд гривен были уплачены в прошлом году.

Такая информация содержится в отчетах казначейства об исполнении бюджета, сообщает проект "Марлин".

Информация о расходах МВД за 2018 год

Всего в МВД планировали потратить более 18 миллиардов гривен на закупку 55 французских вертолетов Airbus, которые должны стать основой авиационной системы безопасности и защиты. Об этом говорится в паспорте упомянутой бюджетной программы на 2019 год.

На дополнительный запрос проекта "Марлин" в министерстве уточнили, что в течение 2018-19 годов в Украину поступило 4 вертолета Airbus H225.

В проекте бюджета на 2020 год МВД рассчитывает потратить на иностранные вертолеты 4,8 млрд гривен.

Информация о расходах МВД за 2019 год

В Париже между правительствами Украины и Франции было подписано Соглашение общей стоимостью 552 млн евро касательно официальной поддержки в создании единой системы авиационной безопасности и защиты.

По условиям Соглашения, французская сторона в два этапа поставит в Украину сначала 37 вертолетов компании Airbus, а затем еще 18 вертолетов. Из них, 21 вертолет - модели Н225 - вертолеты, которые имеют грузоподъемность более 10 тонн.

Недавно стало известно, что МВД также ведет переговоры с Францией о закупке патрульных катеров для пограничников.

Экономическая правда