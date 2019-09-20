Работники завода Коломойского пришли за зарплатой под офис Приватбанка

В пятницу утром около 500 сотрудников Никопольского завода ферросплавов, который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому, организовали пикет у здания главного офиса Приватбанка в Днепре.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

"Утром 20 сентября с 7:45 утра 10 автобусов с рабочими Никопольского завода ферросплавов окружили здание главного офиса Приватбанка в Днепре. На текущий момент у здания банка бастуют около 500 человек", - написал Серга.

По его словам, в ходе встречи с рабочими завода, на которой были озвучены позиции сторон, банкиры отметили, что выполнение предприятием своих обязательств перед НБУ является следствием договора поручительства по кредитам рефинансирования, полученных владельцами банка до его национализации 10 лет назад, когда и банк и завод принадлежали одной группе владельцев.

"Приватбанк не является участником соглашения об урегулировании данного спора между НБУ и Никопольским заводом ферросплавов и расценивает организованный пикет как еще одну попытку давления", - добавил Серга.

На вопрос, чего требуют пикетчики, Серга ответил: "работникам на заводе сказали - идите забирайте вашу зарплату в Приватбанке".

Напомним:

В мае 2018 года НБУ подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее НЗФ.

Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств Приватбанка по кредиту рефинансирования.

28 августа 2019 года Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между НБУ и НЗФ.

Согласно мировому соглашению, инициатором которого выступил НЗФ, завод обязывался погасить задолженность Приватбанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества.

10 сентября НБУ сообщил, что завод Коломойского досрочно рассчитался с НБУ по кредиту Приватбанка.

Экономическая правда