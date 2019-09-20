Почти треть бюджета-2020 пойдет на погашение долгов

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что почти треть государственного бюджета на 2020 год пойдет на выплату долгов.

Об этом она сказала в пятницу, представляя проект бюджета в Верховной Раде.

Многие обратили внимание, что мы тратим очень много в этом бюджете на выплату и обслуживание внутреннего и внешнего долга ", - сказала министр.

По ее словам, почти треть бюджета идет на эти расходы.

"Потому что после 2015 года, после реструктуризации у нас было несколько лет, когда нам не надо было возвращать. К сожалению, с 2019 года эта ситуация вернулась", - заявила Маркарова.

"Но то, что мы полностью забюджетировали и полностью выполним свои обязательства позволит нам к концу 2020 года наш долг к ВВП снизить до 46,7%. Это делает нашу экономику более устойчивой, это делает нас более готовыми к следующим годам и позволит нам больше средств в будущем выделять на развитие", - подытожила она.

Напомним:

Госдолг Украины в июле вырос на 2 миллиарда долларов – до 82,4 миллиардов долларов.

В конце июля-2019 ВВП-варранты, выпущенные в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, выросли на 7% и достигли нового исторического максимума.

В начале сентября-2019 ВВП-варранты Украины подорожали до очередного исторического максимума.

Также ранее премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя вопрос о том, что Украине придется платить дополнительные средства по внешнему госдолгу в случае стремительного экономического роста, заявил, что "бояться экономического роста с учетом того, что надо выполнять какие-то обязательства - неадекватный подход".

В то же время стоит отметить, что 3 сентября Украина погасила сразу 1 миллиард долларов долгов.

Экономическая правда