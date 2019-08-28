Новости 28 августа: рынок земли, кадровые изменения в УЗ и дефицит сжиженного газа

О дефиците сжиженного газа. Снижение импортных поставок на фоне роста потребления привело к возникновению незначительного дефицита сжиженного газа в Украине.

О кадровых изменениях в УЗ. Членом наблюдательного совета "Укрзализныци" назначен президент и соучредитель Украинской академии корпоративного управления Адомас Аудицкас.

О торгах. Киевский метрополитен "выбросил" компанию Ахметова с торгов по электроэнергии.

О рынке земли. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Группы Всемирного банка подтвердил намерение открыть рынок земли.

О фонде оплаты труда. У Зеленского пообещали, что нагрузка на фонд оплаты труда будет уменьшаться.

О дорогах. С 1 сентября в Украине вступают в силу новые изменения в государственные строительные нормы по проектированию дорог общего пользования – они должны повысить уровень безопасности на дорогах.

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Финансист "Слуги народа" Даниил Гетманцев: Налоговая амнистия будет и она будет платной

Чего ждать "упрощенцам", какова судьба налоговой амнистии и что будет с игорным бизнесом? ЭП обсудила эти вопросы с вероятным главой парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.