На рынке сжиженного газа возникли признаки дефицита - трейдеры

Снижение импортных поставок на фоне роста потребления привели к возникновению незначительного дефицита сжиженного газа в Украине.

Об этом заявили трейдеры, опрошенные изданием enkorr.

Совладелец полтавской группы компаний "Надежда" Станислав Батраченко оценивает дефицит ресурса в 10-15 тысяч тонн.

"Дефицит немного чувствуется, но он не существенен. Есть ряд факторов: это отсутствие объемов "Лукойла", задержки с работой железной дороги, ну и сезонный скачок спроса: последние две недели августа традиционный сезон отпусков", - сказал он.

Трейдер Orange LPG Дмитрий Щербина отметил, что в южных регионах ситуация с ресурсом более стабильная. "Задержки с поставками из России и Беларуси больше ощущаются в восточных и центральных регионах, на юге же ресурса пока хватает", - сообщил он.

По словам Щербины, в последние месяцы в южных регионах наблюдался мощный избыток ресурса, но благодаря активному сезону отпусков и низкимм розничным ценам проливы выросли и имеющиеся запасы ресурса удалось распродать.

"Раньше традиционно на юге оптовые цены были выше, в последнее время ситуация выровнялась", - добавил трейдер.

Еще один участник рынка отметил, что дефицит сжиженного газа имеет локальный характер и в ближайшие неделю-полторы ситуация может наладиться.

"Российский ресурс в первой половине августа отгружался не в полном объеме, но сейчас поставки наладились. Думаю, после 10 сентября ситуация выровняется", - сказал он.

В то же время трейдеры обращают внимание на обострение проблемы с простоями вагонов на узловых станциях, что ухудшает ситуацию с наличием сжиженного газа.

"Проблема с железной дорогой сохраняется: по статистике газ как бы есть, но он стоит в вагонах на станциях распределения и доступа к нему нет. На прошлой неделе было совещание, нам и другим участникам рынка власти обещали помочь", - заявил трейдер одной из газовых компаний, который пожелал остаться не названным.

"Пока эта проблема решается в ручном режиме. Мы отправляем информацию по проблемным участкам в "Укрзализныцю" и она в ручном режиме пытается ее решить", - добавил Станислав Батраченко.

"Дефицит создает дополнительное давление на оптовые цены сжиженного газа. На предыдущей неделе (19-23 августа) цены на аукционах украинских производителей подскочили на 15-18% до 20 500 грн/т", - пишет enkorr.