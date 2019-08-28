Киевский метрополитен "выбросил" компанию Ахметова с торгов по электроэнергии — СМИ

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" 20 августа не допустило ООО "Киевские энергетические услуги" к аукциону по закупке электроэнергии на ожидаемую сумму 272,41 миллиона гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", сообщает издание "Наші гроші".

На текущий год хотят заказать 95,99 млн киловатт-часов электроэнергии 2 класса напряжения для 88 точек присоединений на объектах метрополитена по ожидаемой цене 2,84 грн/кВт*ч.

На тендер пришли 8 компаний, однако заказчик допустил к аукциону только 6 из них. ООО "Электро-Ресурс", которая также участвует в тендере, выиграла прошлый такой подряд "Киевского метрополитена" на 267,46 млн грн.

Зато фирму "Киевские энергетические услуги" ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" Рината Ахметова отклонили из-за двух ошибок в документах.

В технической спецификации фирма указала название закупки "Электрическая энергия", тогда как заказчик указывал название закупки с другим порядком слов в скобках - "Энергия электрическая".

Кроме того, в письме фирма указала "Количество товара определяется на основании снятых показателей электросчетчика...", а заказчик указывал во множественном числе "Количество электрической энергии определяется на основании снятых показателей электросчетчиков ...".

"Киевские энергетические услуги" обжаловали отклонения в АМКУ, заявив, что заказчик выбрал формальный подход без оценки существенности/несущественности недостатков и влияния их на содержание предложения.

По мнению жалобщика, при оценке других предложений с недостатками заказчик считает их надлежащими. Решение АМКУ о (не)принятии жалобы к рассмотрению ожидается.