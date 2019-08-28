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Зеленский подтвердил намерение открыть рынок земли — Всемирный банк

Среда, 28 августа 2019, 09:20
 

Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Группы Всемирного банка подтвердил намерение провести земельную реформу и демонополизировать экономику.

Об этом написал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс в статье для Financial Times, передает Офис Президента.

"Во время нашей встречи президент Зеленский подтвердил стремление реализовать несколько ключевых мероприятий, направленных на рост: провести земельную реформу, отграничить владение транзитными активами от НАК "Нафтогаз Украины", демонополизировать экономику и государственные предприятия и уважать независимость центрального банка", - написал Малпасс, добавив, что намерен вспоминать эти обещания во время встреч на саммите "Большой семерки".

Также Малпасс подчеркнул, что в газовой отрасли Украины царит вертикально интегрированная государственная монополия. 

"Страна обязалась осуществить разграничение владения мощностями с транзита и добычи газа до 1 января 2020 года", - напомнил он.

Еще одной проблемой он считает то, что "государству принадлежит более половины банковского сектора; при этом доля неработающих кредитов превышает 50%".

А "мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения подрывает надежность владения землей и препятствует использованию земли как обеспечение доступа к кредитным ресурсам", - заявил Малпасс.

Напоминаем:

Новая власть Украины планирует открыть рынок земли уже в следующем году, проведя до конца 2019 года земельную реформу.

По словам заместителя главы Нацбанка Дмитрия Сологуба, банковская система Украины готова к работе с рынком земли.

Экономическая правда

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