У Зеленского пообещали, что нагрузка на фонд оплаты труда будет уменьшаться

Новая власть планирует уменьшать нагрузку на фонд оплаты труда в перспективе трех лет.

Об этом в интервью ЭП заявил Даниил Гетманцев, который возглавит комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Мы собираемся говорить о нагрузке на фонд оплаты труда, а не только о ЕСВ.

Мы собираемся ее уменьшать, но в среднесрочной перспективе, в перспективе трех лет. Мы не планируем это делать одномоментно, потому что нам необходимо покрывать текущие расходы и нести багаж долгов", - отметил депутат.

"Мы очень ограничены в возможностях менять налогообложения фонда оплаты труда как в сторону увеличения, так и уменьшения. Второй момент - наша ставка ЕСВ одна из самых низких в Европе. Это факт", - добавил он.

На вопрос, о каких масштабах снижения ЕСВ идет речь, Гетманцев ответил:

"Я не могу вам назвать конкретные сроки и конкретные цифры. Некоторые экономисты в нашей команде считают, что в течение десяти лет от ЕСВ можно будет отказаться вообще. Однако мы понимаем, что сейчас на наши налоговые ставки государство не предоставляет тот сервис, который предоставляется в ЕС на такие же или более низкие ставки.

"Мы должны не устраивать здесь оффшор, а подтягивать государственный сервис: суды, правоохранительные органы, инфраструктуру. Еще одна оффшорная зона в Европе точно не пройдет.

Украину нужно превращать в нормальную, цивилизованную, европейскую юрисдикцию, где есть умеренное налогообложение и комфортные условия для людей и бизнеса", - добавил он.

На вопрос о налогообложении высоких зарплат депутат ответил, что "умеренная прогрессия в НДФЛ имеет право на существование. Не доводить, конечно, ставку, как это было во Франции или США, до 70%. Даже до 30% не надо доводить, но поставить умеренную прогрессию, хотя бы плюс 5%, было бы уместно и справедливо. Однако этот вопрос дискутируется".

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Экономическая правда