О скандале с танкероам "Мрия". "ООО Тефин", владелец танкера "Мечта", который фигурирует в производстве о нарушении порядка въезда/выезда в Крым, обратилось к президенту Владимиру Зеленскому и главе СБУ Ивану Баканову с призывом "прекратить незаконные действия подчиненных, которые захватили танкер".

О тарифах "Укрэнерго". Апелляционный административный суд оставил в силе решение суда предыдущей инстанции, который позволил нескольким заводам Игоря Коломойского работать с Укрэнерго по "старым" тарифам.

О деле "Роттердам+". 21 августа Киевский апелляционный суд отменил арест компьютеров, на которых были найдены доказательства относительно фигурантов схемы "Роттердам+".

О жалобах нефтетрейдеров. Участники рынка нефтепродуктов заявляют о резком ухудшении работы АО "Укрзализныця", из-за чего увеличились сроки доставки вагонов и участились простои на узловых станциях.

Об обысках в Кабмине. Военная прокуратура взялась за фирму из США, которая поставила для Госпогранслужбы подвесные системы раннего выявления AEROS, потому что эти системы выходили из строя, а их использование было бы нецелесообразным во время вооруженного конфликта.

О активах Ощадбанка в Крыму. Россия обжаловала решение парижского арбитража по иску украинского Ощадбанка, указав, что крымское отделение учреждения не подпадает под действие договора о защите инвестиций.

Вы хотите узнать больше?

Потерять квартиру и не знать об этом. Как аферисты и суды лишают киевлян жилья

Поддельные решения судов, чужие паспорта и "неосторожные" нотариусы — этого в Украине достаточно, чтобы переписать квартиру на другое лицо без ведома владельца, который затем будет безуспешно пытаться обжаловать это в судах. Такое может произойти с кем угодно. (укр)

Что не так с госфинансами и почему НБУ заговорил о пересмотре бюджета-2019

Ситуация с бюджетом сложная. Фактические макропрогнозы с каждым месяцем все больше не соответствуют прогнозу. (укр)