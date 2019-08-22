Скандал с танкером "Мрия": владелец судна призвал Зеленского вмешаться в ситуацию

"ООО Тефин", владелец танкера "Мечта", который фигурирует в производстве о нарушении порядка въезда/выезда в Крым, обратилось к президенту Владимиру Зеленскому и главе СБУ Ивану Баканову с призывом "прекратить незаконные действия подчиненных, которые захватили танкер".

Об этом говорится в заявлении компании, которую 21 августа обнародовало агентство "Интерфакс-Украина".

"За последние две недели танкер "Мрия", который на правах временного ввоза принадлежит ООО "Тефин" несколько раз столкнулся с незаконными действиями сотрудников СБУ.

Сейчас "Мрия" захвачена с нарушением всех возможных процессуальных процедур. Команда вторые сутки изолирована, у нас нет информации по обеспечению их водой, едой и необходимыми лекарствами", - говорится в заявлении.

В компании подчеркивают, что 10 августа сотрудники СБУ заблокировали судно без законных оснований, когда танкер пытался осуществить выгрузку топлива на Херсонской нафтоперевалке.

"При обращении в суд первой инстанции следователю было отказано в аресте судна, в связи с необоснованностью ходатайства. Суд обязал силовиков не препятствовать работе и передвижению судна", - отмечает ООО "Тефин".

"Уголовное производство, по которому хотели арестовать судно, зарегистрированное еще в 2014 году. Но претензии следователь предъявлял по заходу судна "Мрия" в порты Крыма в 2015 году. То есть, уголовное производство было зарегистрировано еще до самого въезда судна в Крым", - заявляет компания.

ООО "Тефин" подчеркивает, что "не может нести ответственность за предыдущего владельца".

Также отмечается, что перед покупкой судна компания обращалась в госорганы - "ни один из них не заявлял никаких претензий или замечаний относительно нарушения судном правил пересечения государственной границы Украины, или мероприятий на временно оккупированных территориях".

В компании заявили, что 20 августа "неизвестные лица, представившись сотрудниками правоохранительных органов, незаконно проникли на борт судна".

"Руководили ими сотрудники Главного управления СБУ в АР Крым (с дислокацией в Херсоне). Без каких-либо санкций суда на обыск или осмотр они проникли на судно. Проникновение осуществлялось в сопровождении вооруженных людей с угрозами применения оружия под прикрытием военных кораблей.

Ночью неизвестные в масках, угрожая применить оружие, закрыли экипаж в каютах, срезали якорь и отбуксировали судно в порт "Южный". На законные требования адвокатов и представителей судовладельца о допуске к экипажу для оказания правовой помощи, силовики угрожали применением оружия", - говорится в заявлении.

ООО "Тефин" отмечает, что незаконные действия сотрудников СБУ нарушают права иностранного владельца горючего, которое перевозило судно "Мрия", и создают прецедент нарушения государством Украина международно-правовых норм.

Компания просит Зеленского и Баканова "остановить незаконные действия СБУ".

Как пишет enkorr, Служба безопасности Украины и Пограничная служба вторые сутки принудительно буксируют судно "Мрия".

Отмечается, что в ночь с 21 на 22 августа буксиры "Геннадий Савельев" и "Борей" вместе с "Мрией" переместились примерно на 15 км на восток и утром остановились в 5 км от Очакова.

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Напомним:

По данным прокуратуры, в июне 2015 года танкер "Мрия", тогда – под названием "Вилга", поставлял топливо для подразделений Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.

10 августа судно обыскали в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию.

19 августа прокуратура сообщила, что суд арестовал танкер "Мрия". Также было отменено предыдущее решение суда, который отказал в аресте.

Экономическая правда