РФ оспорила победу Ощадбанка в арбитраже за активы в Крыму

Россия обжаловала решение парижского арбитража по иску украинского Ощадбанка, указав, что крымское отделение учреждения не подпадает под действие договора о защите инвестиций.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции РФ.

"Крымское отделение Ощадбанка, об экспроприации которого заявляет банк, также существовало уже в советское время и было частью Ощадбанка еще до 1992 года. Ощадбанк умолчал об этих фактах в арбитражном разбирательстве", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что обнаруженные доказательства "позволили РФ на основании норм французского права обратиться 19 августа за пересмотром арбитражного решения в тот же трибунал, который вынес первоначальное решение".

В Минюсте напомнили, что с 2018 года РФ оспаривает правомерность арбитражных решений, вынесенных по искам украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова и подконтрольных им компаний, а также по искам госкомпаний Украины, поданным в рамках двустороннего соглашения России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций и связанным с активами в Крыму.

"В ходе указанной работы были обнаружены внутренние документы одного из истцов - Ощадбанка, свидетельствующие о том, что его так называемая инвестиция никогда не защищалась указанным соглашением", - говорится в пресс-релизе.

О судебном процессе и его последствиях читайте в статье: Бонжур, Москва. Как Ощадбанк может заставить Россию заплатить 1,3 миллиарда

Напомним:

Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании 1,1 миллиарда долларов с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

26 ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес банк в результате аннексии Крыма в размере 1,3 млрд долларов.

Российское Мининстерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки Ощадбанку.

Аргумент россиян - "отсутствие у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска".

Решение международного инвестиционного арбитражного суда по спору между Ощадбанком и Россией, которое было принято в Париже, может быть принудительно исполнено в 154 иностранных государствах.

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Экономическая правда