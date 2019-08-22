Обыски в Кабмине: стало известно, почему военная прокуратура взялась за фирму из США

Военная прокуратура взялась за фирму из США, которая поставила для Госпогранслужбы подвесные системы раннего выявления AEROS, потому что эти системы выходили из строя, а их использование было бы нецелесообразным во время вооруженного конфликта.

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на утверждение военной прокуратуры, обнародованное в судебных материалах.

"Должностные лица "Спецтехноэкспорта" и "WorlwideAerosCorp." вследствие подписания акта выполненных работ, оказания услуг и введения в эксплуатацию от 11.12.2017 на сумму 6 739 213 дол. США завладели путем злоупотребления доверием указанными средствами, чем нанесли государству ущерб в особо крупных размерах, а потому в их действиях усматриваются признаки состава уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины", - говорится в ходатайстве прокурора.

Речь идет о поставках подвесной системы раннего выявления AEROS модель TT-RF30-I-R для Государственной пограничной службы, которое совершившило госпредприятие "Спецтехноэкспорт" в 2016 году. В общем закупили 8 таких систем, в стоимость входили услуги сбора и обслуживания.

Во время испытания новой системы было установлено, что подвижные карты AIMS-ISR не интегрируются в информационно-телекоммуникационные системы морской охраны "Гарт-12" для освещения надводной обстановки.

Кроме того, в течение 2017 года различные основные компоненты подвесной системы, (радиолокационная система, система теленаблюдения, процессорный блок радара, источник бесперебойного питания) выходили из строя, что задерживало дообработку системы.

Прокуроры утверждают, что сейчас подвесная система раннего выявления AEROS не используется в связи с выходом из строя системы теленаблюдения. Камера не реагирует на команды пульта управления и команды интерфейса и выдает изображение с одного направления. Также ломается вентилятор системы охлаждения радиолокационной системы, что приводит к нагреванию процессорного блока и возникновение на экране монитора радара ошибок и периодического исчезновения надводных целей.

Более того, в обобщенных материалах и предложениях по системе раннего оповещения для пограничного отряда, подготовленного Министерством обороны, указано, что применение этой системы целесообразно в условиях статической линии границы только в мирное время.

Во время вооруженного конфликта применения последней - нецелесообразно. В случае внезапных наступательных действий такая система может быть захвачена или уничтожена террористическими группировками.

Напомним:

22 июля в служебных помещениях Кабинета Министров, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и "Спецтехноэкспорта" прошли обыски.

Обыски проводили из-за выявленных фактов завладения почти 6,8 млн долл в оборонной сфере при заключении иностранной компанией контракта с одним из предприятий "Укроборонпрома" по поставкам Госпогранслужбе подвесной системы раннего обнаружения.

В результате в СБУ сообщили о разоблачении должностных лиц "Спецтехноэкспорта" на масштабных злоупотреблениях, в результате которых нанесен ущерб госбюджету на сумму почти 6,8 млн долл.

В компании заявили, что завладение "Спецтехноэкспортом" 6,8 млн долл, оплаченными американской компании за поставленное оборудование, невозможно, поскольку предприятие является уполномоченным государством спецэкспортером и не является распорядителем публичных средств, а поставку оборудования осуществляло во исполнение постановления правительства.

Администрация Госпогранслужбы по решению суда взыскала с госпредприятия "Спецтехноэкспорт" штрафных санкций на 1,088 миллиона гривень из-за ненадлежащего выполнения условий контракта при поставке подвесной системы раннего выявления AEROS модель TT-RF30-I-R американской компании Worldwide Aeros Corp.

Экономическая правда