"Укрэнерго" проиграло второй суд по тарифам заводам Коломойского

Апелляционный административный суд оставил в силе решение суда предыдущей инстанции, который позволил нескольким заводам Игоря Коломойского работать с Укрэнерго по "старым" тарифам.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Речь идет о Запорожском и Никопольском ферросплавных заводах, а также Днепроазоте, Марганецком и Покровском ГОКах.

"Укрэнерго" напоминает, что в конце июня эти заводы приостановили тарифы госкомпании на передачу и диспетчеризацию, установленные постановлениями Нацкомиссии по тарифам (НКРЭКУ) №954 и №955 от 7 июня 2019 года.

"В начале августа суд изменил меру пресечения, оставив его в силе только в отношении истца (Никопольского ферросплавного завода) и четырех других предприятий. Сейчас отказ суда отменить обеспечение иска означает, что для истца и других четырех предприятий тариф остается приостановленным", - говорится в заявлении "Укрэнерго".

Для них действует тариф Укрэнерго (57,4 грн / МВт-ч), утвержденный постановлением НКРЭКУ №1905 от 12 декабря 2018 года.

Для других участников рынка в июле действовали тарифы, установленные постановлениями № 954 и № 955 (347,43 грн/МВт-ч и 8,9 грн/МВт-ч соответственно).

Напомним:

Как сообщалось, 27 июня Окружной административный суд Киева принял решение об обеспечении административного иска "Никопольского завода ферросплавов" и приостановил действие постановления НКРЕ №954 и №955 от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие.

Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что решение суда делает невозможным функционирование новой модели рынка электроэнергии, которая была запущена в Украине 1 июля.

Сразу после приостановки действия тарифов "Укрэнерго" и НКРЭ подали апелляционные жалобы на это решение суда.

12 июля Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила для компании "Укрэнерго" новые тарифы на передачу электроэнергии и диспетчерское управление на второе полугодие 2019 года

30 июля Окружной админсуд Киева отказал Никопольскому заводу ферросплавов в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления НКРЭКУ от 12 июля, которым утвержден новый тариф на услуги по передаче электроэнергии Укрэнерго с 1 августа.

С 1 октября тариф Укрнего на передачу электроэнергии будет снижена вдвое и составит 159,3 грн/МВт ч.