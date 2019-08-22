Участники рынка нефтепродуктов жалуются на ухудшение работы железной дороги

Участники рынка нефтепродуктов заявляют о резком ухудшении рообты АО "Укрзализныця", из-за чего увеличились сроки доставки вагонов и участились простои на узловых станциях.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на представителей операторов рынка светлых нефтепродуктов, сжиженного газа и копаний-экспедиторов.

Отмечается, что ситуация больше всего усугубилась в центральных регионах.

"Трафик действительно ухудшился, много "брошенных" составов скопилось в районе ст. Знаменка (Кировоградская обл.), Пятихатки, Нижнеднепровск (обе - Днепропетровская область). Есть проблемы с переадресацией вагонов с Коростеня", - рассказал изданию представитель одной из компаний на условиях анонимности, указывая на чувствительность руководства УЗ к критике.

По данным enkorr, с проблемами столкнулись как операторы рынка светлых нефтепродуктов, так и сжиженного газа.

"Вагоны простаивают в разы дольше: что груженные, что порожняк", - сообщил представитель одной из газовых компаний.

Сообщается, что 22 августа в 15:00 планируется совещание в Министерстве инфраструктуры по поводу участившихся простоев.

"Сроки возврата вагонов через границу повысились, но пока на ритмичность импортных поставок это не сказывается. Если проблема не будет решена оперативно — то задержек по импорту тоже не избежать", - считает один из импортеров литовского и белорусского дизтоплива.

Импортеры российского дизтоплива из Гомеля (Беларусь) проблем с доставкой вагонов пока не отмечают.

Трейдеры отмечают, что проблемы в работе железной дороги наблюдаются последние полгода, но в августе они увеличились.

Среди причин называют отсутствие тяги или персонала для формирования локомотивных бригад. "Насколько мы понимаем, сейчас основной акцент сделан на перевозку зерна, поэтому ограниченные ресурсы в первую очередь направляются туда", - заявил собеседник enkorr.