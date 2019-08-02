Новости 2 августа: новые пошлины Трампа, рынок аренды жилья, блокировка тендеров Укрзализныци

О блокировке тендеров Укрзализныци. Все тендеры на покупку дизтоплива, которые объявила "Укрзализныця", заблокировали жалобами отдельных игроков рынка.

О продажах автомобилей. В июле 2019 года украинцы приобрели и зарегистрировали 7600 новых легковых авто - по сравнению с июлем 2018 года рынок новых авто вырос на 14%.

О коррупции в университете имени Богомольца. Ревизия в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца разоблачила ряд проблем с использованием бюджетных средств и непрозрачными тендерами, которые проводил университет.

О новых пошлинах Трампа. Президент Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября США наложат дополнительные 10-процентные пошлины на почти весь китайский импорт, который до сих пор был освобожден от таких сборов.

О рынке аренды жилья. В Минрегионстрое завершается разработка законопроекта, который сможет внедрить действенный рынок арендного жилья в Украине и определить четкие механизмы для взаимодействия всех его участников.

Об аэропорте Ивано-Франковска. Президент Владимир Зеленский договорился с бизнесменом Александром Шевченко о финансировании работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта "Ивано-Франковск".

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Пока на политическом "Олимпе" размышляют и решают, кто войдет в новое правительство, ЭП собрала список самых больших вызовов для будущих членов Кабмина. Там есть над чем работать (укр)