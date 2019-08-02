Ревизия университета Богомольца обнаружила подозрительные тендеры и сотни тысяч премий для своих

Ревизия в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца разоблачила ряд проблем с использованием бюджетных средств и непрозрачными тендерами, которые проводил университет.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на акт ревизии Государственной аудиторской службы.

По данным аудиторов, бывшая ректор университета Екатерина Амосова допустила нарушение, в результате которого в течение 2015-2018 годов проректору университета Александру Никитюку незаконно начислялись выплаты за ученое звание и степень, надбавки за почетное звание и заработная плата за время отпуска на общую сумму 219,5 тысяч гривен.

Кроме этого, в течение 2016-2018 годов Никитюку незаконно начислялись вознаграждения как физическому лицу за выполнение им обязанностей по трудовым договорам/соглашениям, хотя эти же обязанности он должен выполнять как штатный работник. Это нарушение привело к излишнему перечислению и использованию средств университета на общую сумму 427 тысяч

Александр Никитюк является фигурантом многочисленных журналистских расследований и одним из сторонников Екатерины Амосовой.

"Также ревизией было установлено, что в течение 2015-2016 годов университетом Богомольца были понесены расходы на использование более чем одного легкового автомобиля, и поскольку такой расход не предусмотрен законодательством, это привело к излишнему списанию топлива на сумму 202,3 тысяч гривен.

Аудиторы добавляют, что в 2017 и 2018 году университет бесплатно реализовывал путевки по оздоровлению студентов в лагерях. Однако, в связи с тем, что данные расходы не были предусмотрены, это привело к недополучению средств с указанной услуги на общую сумму 2,14 млн гривен", - отмечает StateWatch.

"Не обошлось и без подозрительных тендеров. По данным аудиторов, в ходе ревизии было проведено встречную сверку в ООО "Ксенко", которая побеждала в тендерах, которые проводил университет.

По результатам сверки подтверждено взаиморасчеты с университетом с 2015 по 2019 годы. Но аудиторам не были предоставлены документы, подтверждающие фактически произведенные расходы ООО "Ксенко" во время выполнения условий договоров о поставке товаров. В связи с этим, документально не подтверждено понесение ООО "Ксенко" расходов на поставку товара по договорам, заключенным с университетом, на общую сумму более 19,1 млн грн", - подчеркнули в организации.

По данным журналистов "Наші гроші", фирма ООО "Ксенко" была близка к экс-министру здравоохранения во времена Виктора Януковича, Александра Анищенко.

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Напомним:

В течение прошлого года Министерство здравоохранения было вынуждено несколько раз увольнять ректора университета Екатерину Амосову, поскольку последняя возобновлялась решениями Окружного административного суда Киева. Основные претензии к экс-ректора: срыв лицензированного тестирования "Крок" для студентов-стоматологов.

Экономическая правда