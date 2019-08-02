В Украине хотят легализовать рынок аренды жилья

В Минрегионстрое завершается разработка законопроекта, который сможет внедрить действенный рынок арендного жилья в Украине и определить четкие механизмы для взаимодействия всех его участников.

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба Минрегионстроя.

По его словам, в связи с этим сейчас завершается разработка соответствующего законопроекта, который сможет внедрить рынок арендного жилья в Украине и определить механизмы для взаимодействия как арендаторов, так и для арендодателей.

Сейчас из всего существующего арендного жилья в Украине около 90% находится в тени и никак не регулируется, заявил Парцхаладзе.

"Сегодня в Европе примерно 60-70% всего жилого фонда — арендное. Причем в Украине этот процент официально не превышает 5-10%. То есть 90% рынка арендного жилья находится в тени. И эту ситуацию нужно менять. Мы хотим законодательно урегулировать этот вопрос, создать четкие и справедливые правила на этом рынке", — отметил Парцхаладзе.

Он убежден, что эффективное внедрение этого рынка может существенно повлиять на снижение арендной платы, что будет способствовать привлечению новых инвестиций, стимулировать развитие жилищного строительства и отрасли в целом.

"В итоге стоимость такого жилья, по сравнению с рыночной, может быть на 30% больше и дешевле для социально незащищенных групп населения и работников социальной сферы", — подчеркнул замминистра.

Таким образом, правительством рассматривается возможность внедрения следующих направлений арендного жилья в Украине:

муниципальное арендное жилье, заказчиками которого являются местные власти, и которое может предоставляться молодым семьям, работникам социальной и бюджетной сфер, другим молодым специалистам;

арендное жилье, которое будет находиться на балансе центральных органов государственной власти, в том числе ведомств, и будет предоставляться их сотрудникам на время работы или службы;

коммерческое арендное жилье, которое будут строить частные компании и сдавать в аренду.

Напомним, 6 из 10 киевских арендаторов ищут однокомнатное жилье, трехкомнатные квартиры в маленьком спросе среди искателей жилья - 8%.

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Экономическая правда