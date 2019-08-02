Зеленский: Бизнес-партнер Коломойского выделит деньги на аэропорт Ивано-Франковска

Президент Владимир Зеленский договорился с бизнесменом Александром Шевченко о финансировании работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта "Ивано-Франковск".

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Директор аэропорта Петр Осипенко сообщил, что с 2010 года аэропорт предоставлен в концессию на 30 лет компании "Скорзонера". Согласно условиям договора, она обязана вложить в реконструкцию и улучшение комплекса не менее 50 млн грн.

С тех пор концессионер перечислил в областной бюджет почти 10,7 млн грн концессионных платежей, а также инвестировал 18 млн грн.

Компания-концессионер инициировала восстановление взлетно-посадочной полосы, модернизацию помещений аэровокзала, расширение авиасообщения. Ориентировочная стоимость проекта реконструкции - 2,14 млрд грн.

Глава государства обратился к Министерству финансов с просьбой включить в проект государственного бюджета на 2020 год необходимые расходы для реализации проекта на основании обобщенных предложений Министерства обороны, которому принадлежит взлетная полоса, и Министерства инфраструктуры.

"Мы все заинтересованы в том, чтобы был аэропорт. Государство хочет помочь", - сказал Зеленский.

Глава государства призвал подписать инвестиционное соглашение по привлечению средств для реконструкции аэропорта Ивано-Франковска.

"Мы договорились с господином Александром Шевченко (до избрания народным депутатом - директор компании "Скорзонера" - ред), что начнем строить аэропорт очень быстро. Подписываем трехстороннее инвестиционное соглашение с гарантией возврата за то, что должно построить государство. Вы строите, мы возвращаем", - подчеркнул президент.

По данным Единого реестра юрлиц, бенефициарами ООО "Скорзонера" являются экс-собственники Приватбанка – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. По данным системы YouControl, ООО "Скорзонера" является основателем туристического комплекса "Буковель".

Экономическая правда