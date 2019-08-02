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Рынок новых автомобилей вырос на 14%

Пятница, 2 августа 2019, 09:51

В июле 2019 годак украинцы приобрели и зарегистрировали 7600 новых легковых авто - по сравнению с июлем 2018 года рынок новых авто вырос на 14%.

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что наибольшим спросом в прошлом месяце пользовались автомобили марки Renault, которых зарегистрировали 1203 шт. По сравнению с июлем прошлого года реализация новых Renault в Украине выросла на 66 процентов.

"Второй результат и 44-процентный рост продемонстрировала японская марка Toyota - 1039 новых авто. На третьем месте Skoda, в активе которой 687 регистраций новых машин и 37% рост к показателю годичной давности", - говорится в сообщении.

На четвертом месте - KIA (595 легковых авто), за год спрос на автомобили этой марки вырос на 36%. Замыкает пятерку лидеров Nissan - 488 авто (+ 5%).

Замыкает пятерку лидеров Nissan - 488 авто (+ 5%).

"Также в топ-10 рейтинга июля вошли: Hyundai - 468 шт. (+ 4%), Volkswagen - 338 шт. (-22%), Suzuki - 259 шт. (-1%), BMW - 236 шт. (+ 11%), Mazda - 233 шт. (0%).

Бестселлером месяца на украинском рынке стал автомобиль KIA Sportage. Эту модель выбрали 479 покупателей", - отмечает Укравтопром.

Всего с начала года украинский автопарк пополнили 46 300 новых легковых авто - это на 0,3% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года.

Экономическая правда

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