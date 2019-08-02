Все разделы
Укр / Рус

Трамп анонсировал новы пошлины на китайский импорт

Пятница, 2 августа 2019, 09:09

Президент Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября США наложат дополнительные 10-процентные пошлины на почти весь китайский импорт, который до сих пор был освобожден от таких сборов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Во время переговоров США начнут 1 сентября устанавливать небольшую дополнительную пошлину в размере 10% на остальные товары на 300 млрд долларов, поступающие из Китая в нашу страну. Это не включает 250 млрд долларов, уже обложенных на 25%", - написал американский лидер в своем Twitter.

10 мая начали действовать повышенные до 25% пошлины США на китайские товары более 5,7 тыс. категорий общей стоимостью в 250 млрд долларов.

Такой шаг со стороны Вашингтона глава Белого дома объяснил слишком медленными переговорами между США и КНР с целью урегулировать торговый конфликт.

Китай угрожал ответом, заявляя, что трейдеры глобальных фондовых рынков обеспокоены возможностью усиленной торговой войны между двумя экономическими гигантами.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Трамп США Китай пошлины импорт

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Газпром" на 25% увеличил транзит газа в Евросоюз через украинскую ГТС 17 июля 2019, 13:24
Торговая война: в Китае объяснили Трампу замедление своей экономики 16 июля 2019, 12:53
Трамп поручил подготовить девальвацию доллара — СМИ 11 июля 2019, 19:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!