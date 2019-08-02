Трамп анонсировал новы пошлины на китайский импорт

Президент Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября США наложат дополнительные 10-процентные пошлины на почти весь китайский импорт, который до сих пор был освобожден от таких сборов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Во время переговоров США начнут 1 сентября устанавливать небольшую дополнительную пошлину в размере 10% на остальные товары на 300 млрд долларов, поступающие из Китая в нашу страну. Это не включает 250 млрд долларов, уже обложенных на 25%", - написал американский лидер в своем Twitter.

10 мая начали действовать повышенные до 25% пошлины США на китайские товары более 5,7 тыс. категорий общей стоимостью в 250 млрд долларов.

Такой шаг со стороны Вашингтона глава Белого дома объяснил слишком медленными переговорами между США и КНР с целью урегулировать торговый конфликт.

Китай угрожал ответом, заявляя, что трейдеры глобальных фондовых рынков обеспокоены возможностью усиленной торговой войны между двумя экономическими гигантами.

Европейская правда